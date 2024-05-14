https://ria.ru/20240514/lyubimova-1945931682.html
Госдума утвердила Любимову на пост главы Минкультуры
Госдума утвердила Любимову на пост главы Минкультуры - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Любимову на пост главы Минкультуры
Госдума на пленарном заседании утвердила Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:47
2024-05-14T16:47
2024-05-14T16:51
политика
госдума рф
ольга любимова
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании утвердила Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры.За утверждение кандидатуры Любимовой проголосовало 357 депутатов, 13 депутатов воздержалось, 61 проголосовало против утверждения, следует из итогов голосования."Утвердить Любимову Ольгу Борисовну министром культуры Российской Федерации", - сказано в проекте постановления.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, ольга любимова
Политика, Госдума РФ, Ольга Любимова
Госдума утвердила Любимову на пост главы Минкультуры
Госдума утвердила Ольгу Любимову на пост министра культуры
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании утвердила Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры.
За утверждение кандидатуры Любимовой проголосовало 357 депутатов, 13 депутатов воздержалось, 61 проголосовало против утверждения, следует из итогов голосования.
"Утвердить Любимову Ольгу Борисовну министром культуры Российской Федерации", - сказано в проекте постановления.