https://ria.ru/20240514/lyubimova-1945931682.html

Госдума утвердила Любимову на пост главы Минкультуры

Госдума утвердила Любимову на пост главы Минкультуры - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума утвердила Любимову на пост главы Минкультуры

Госдума на пленарном заседании утвердила Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:47

2024-05-14T16:47

2024-05-14T16:51

политика

госдума рф

ольга любимова

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании утвердила Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры.За утверждение кандидатуры Любимовой проголосовало 357 депутатов, 13 депутатов воздержалось, 61 проголосовало против утверждения, следует из итогов голосования."Утвердить Любимову Ольгу Борисовну министром культуры Российской Федерации", - сказано в проекте постановления.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, госдума рф, ольга любимова