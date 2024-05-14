https://ria.ru/20240514/lyubimova-1945858983.html

Любимова оценила затраты на программу "Земский работник культуры"

Любимова оценила затраты на программу "Земский работник культуры" - РИА Новости, 14.05.2024

Любимова оценила затраты на программу "Земский работник культуры"

Для реализации программы "Земский работник культуры" необходимо 19 миллиардов рублей федерального бюджета, заявила кандидат на пост главы Минкультуры РФ Ольга... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:34

2024-05-14T13:34

2024-05-14T15:27

общество

россия

дальний восток

донбасс

ольга любимова

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Для реализации программы "Земский работник культуры" необходимо 19 миллиардов рублей федерального бюджета, заявила кандидат на пост главы Минкультуры РФ Ольга Любимова. "На данный момент все готово... У нас для этого необходимо из федерального бюджета выделить 19 миллиардов рублей. Вся потребность заявлена, мы начинаем очень серьезную совместную работу, будем вместе мониторить, как в каждом регионе это будет происходить", - сказала она на пленарном заседании Госдумы, отвечая на вопрос, на какой стадии находится разработка программы "Земский работник культуры". Ранее Любимова заявляла, что на программу потребуется 14 миллиардов рублей. Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о запуске с 2025 года программы "Земский работник культуры" по аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор". Специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату в миллион рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше.

https://ria.ru/20240512/lyubimova-1945390579.html

россия

дальний восток

донбасс

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общество, россия, дальний восток, донбасс, ольга любимова, владимир путин, госдума рф