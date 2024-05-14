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Госдума рассматривает утверждение Лут министром сельского хозяйства - РИА Новости, 14.05.2024
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11:44 14.05.2024 (обновлено: 12:16 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/lut-1945810322.html
Госдума рассматривает утверждение Лут министром сельского хозяйства
Госдума рассматривает утверждение Лут министром сельского хозяйства - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума рассматривает утверждение Лут министром сельского хозяйства
Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Оксаны Лут министром сельского хозяйства, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:44
2024-05-14T12:16
оксана лут
вячеслав володин
политика
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Оксаны Лут министром сельского хозяйства, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. "Уважаемые коллеги, переходим к рассмотрению седьмого вопроса нашей повестки. Утверждение Лут Оксаны Николаевны министром сельского хозяйства", - сказал он на пленарном заседании.
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оксана лут, вячеслав володин, политика, госдума рф
Оксана Лут, Вячеслав Володин, Политика, Госдума РФ
Госдума рассматривает утверждение Лут министром сельского хозяйства

Володин: Госдума рассматривает утверждение Лут министром сельского хозяйства

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Кандидат на должность министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на должность министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Оксаны Лут министром сельского хозяйства, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
"Уважаемые коллеги, переходим к рассмотрению седьмого вопроса нашей повестки. Утверждение Лут Оксаны Николаевны министром сельского хозяйства", - сказал он на пленарном заседании.
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