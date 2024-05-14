https://ria.ru/20240514/lut-1945810322.html
Госдума рассматривает утверждение Лут министром сельского хозяйства
Госдума рассматривает утверждение Лут министром сельского хозяйства - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума рассматривает утверждение Лут министром сельского хозяйства
Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Оксаны Лут министром сельского хозяйства, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:44
2024-05-14T11:44
2024-05-14T12:16
оксана лут
вячеслав володин
политика
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Оксаны Лут министром сельского хозяйства, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. "Уважаемые коллеги, переходим к рассмотрению седьмого вопроса нашей повестки. Утверждение Лут Оксаны Николаевны министром сельского хозяйства", - сказал он на пленарном заседании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оксана лут, вячеслав володин, политика, госдума рф
Оксана Лут, Вячеслав Володин, Политика, Госдума РФ
Госдума рассматривает утверждение Лут министром сельского хозяйства
Володин: Госдума рассматривает утверждение Лут министром сельского хозяйства