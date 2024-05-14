https://ria.ru/20240514/lut-1945810322.html

Госдума рассматривает утверждение Лут министром сельского хозяйства

Госдума рассматривает утверждение Лут министром сельского хозяйства - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума рассматривает утверждение Лут министром сельского хозяйства

Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Оксаны Лут министром сельского хозяйства, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:44

2024-05-14T11:44

2024-05-14T12:16

оксана лут

вячеслав володин

политика

госдума рф

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Оксаны Лут министром сельского хозяйства, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. "Уважаемые коллеги, переходим к рассмотрению седьмого вопроса нашей повестки. Утверждение Лут Оксаны Николаевны министром сельского хозяйства", - сказал он на пленарном заседании.

https://ria.ru/20240514/peskov-1945792752.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оксана лут, вячеслав володин, политика, госдума рф