Рейтинг@Mail.ru
В Лисичанске пострадала женщина, наступив на неизвестный предмет - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 14.05.2024 (обновлено: 12:19 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/lnr-1945826324.html
В Лисичанске пострадала женщина, наступив на неизвестный предмет
В Лисичанске пострадала женщина, наступив на неизвестный предмет - РИА Новости, 14.05.2024
В Лисичанске пострадала женщина, наступив на неизвестный предмет
Пенсионерка в Лисичанске в ЛНР получила ранения, наступив на неизвестный предмет, оказавшийся взрывным устройством, сообщает администрация города Лисичанск в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:18
2024-05-14T12:19
в мире
лисичанск
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Пенсионерка в Лисичанске в ЛНР получила ранения, наступив на неизвестный предмет, оказавшийся взрывным устройством, сообщает администрация города Лисичанск в Telegram-канале. "На неизвестный предмет наступила пенсионерка в одном из районов Лисичанска. Предположительно взрывное устройство зашипело и затем раздался взрыв. Женщина получила ранение груди, живота и конечностей, множественные осколочные непроникающие ранения головы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации. Власти города призвали население не трогать подозрительные предметы, а при их обнаружении сразу обращаться в МЧС или комендатуру.
https://ria.ru/20240203/pekarnya-1925253642.html
лисичанск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лисичанск, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
В Лисичанске пострадала женщина, наступив на неизвестный предмет

Власти: в ЛНР пенсионерка наступила на взрывное устройство

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Пенсионерка в Лисичанске в ЛНР получила ранения, наступив на неизвестный предмет, оказавшийся взрывным устройством, сообщает администрация города Лисичанск в Telegram-канале.
«
"На неизвестный предмет наступила пенсионерка в одном из районов Лисичанска. Предположительно взрывное устройство зашипело и затем раздался взрыв. Женщина получила ранение груди, живота и конечностей, множественные осколочные непроникающие ранения головы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.
Власти города призвали население не трогать подозрительные предметы, а при их обнаружении сразу обращаться в МЧС или комендатуру.
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Около 23 человек могут находиться под завалами пекарни в Лисичанске
3 февраля, 20:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала