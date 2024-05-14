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В Лисичанске пострадала женщина, наступив на неизвестный предмет

В Лисичанске пострадала женщина, наступив на неизвестный предмет - РИА Новости, 14.05.2024

В Лисичанске пострадала женщина, наступив на неизвестный предмет

Пенсионерка в Лисичанске в ЛНР получила ранения, наступив на неизвестный предмет, оказавшийся взрывным устройством, сообщает администрация города Лисичанск в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:18

2024-05-14T12:18

2024-05-14T12:19

в мире

лисичанск

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Пенсионерка в Лисичанске в ЛНР получила ранения, наступив на неизвестный предмет, оказавшийся взрывным устройством, сообщает администрация города Лисичанск в Telegram-канале. "На неизвестный предмет наступила пенсионерка в одном из районов Лисичанска. Предположительно взрывное устройство зашипело и затем раздался взрыв. Женщина получила ранение груди, живота и конечностей, множественные осколочные непроникающие ранения головы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации. Власти города призвали население не трогать подозрительные предметы, а при их обнаружении сразу обращаться в МЧС или комендатуру.

https://ria.ru/20240203/pekarnya-1925253642.html

лисичанск

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в мире, лисичанск, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)