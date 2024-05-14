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В Лисичанске пострадала женщина, наступив на неизвестный предмет
В Лисичанске пострадала женщина, наступив на неизвестный предмет - РИА Новости, 14.05.2024
В Лисичанске пострадала женщина, наступив на неизвестный предмет
Пенсионерка в Лисичанске в ЛНР получила ранения, наступив на неизвестный предмет, оказавшийся взрывным устройством, сообщает администрация города Лисичанск в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:18
2024-05-14T12:18
2024-05-14T12:19
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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Пенсионерка в Лисичанске в ЛНР получила ранения, наступив на неизвестный предмет, оказавшийся взрывным устройством, сообщает администрация города Лисичанск в Telegram-канале. "На неизвестный предмет наступила пенсионерка в одном из районов Лисичанска. Предположительно взрывное устройство зашипело и затем раздался взрыв. Женщина получила ранение груди, живота и конечностей, множественные осколочные непроникающие ранения головы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации. Власти города призвали население не трогать подозрительные предметы, а при их обнаружении сразу обращаться в МЧС или комендатуру.
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
В Лисичанске пострадала женщина, наступив на неизвестный предмет
Власти: в ЛНР пенсионерка наступила на взрывное устройство