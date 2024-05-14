https://ria.ru/20240514/liptsy-1945802919.html

Российские военные готовятся к освобождению поселка Липцы под Харьковом

Российские военные готовятся к освобождению поселка Липцы под Харьковом - РИА Новости, 14.05.2024

Российские военные готовятся к освобождению поселка Липцы под Харьковом

Группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы в Харьковской области, российские войска подошли к окраинам, сообщил в эфире Первого... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:22

2024-05-14T11:22

2024-05-14T11:39

специальная военная операция на украине

харьков

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы в Харьковской области, российские войска подошли к окраинам, сообщил в эфире Первого канала глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Группировка "Север", которая сейчас работает на северном направлении Харьковской области, объединила направления, (идет – ред.) наступление в районе поселка Терны, и теперь сейчас уже имеются основания считать, что поселок Липцы тоже в скором времени начнет освобождаться", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240514/ukraina-1945796530.html

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Варвара Скокшина

харьков, харьковская область, безопасность