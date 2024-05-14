https://ria.ru/20240514/latviya-1945878127.html

В Латвии выступили против проведения предвыборных дебатов на русском языке

В Латвии выступили против проведения предвыборных дебатов на русском языке - РИА Новости, 14.05.2024

В Латвии выступили против проведения предвыборных дебатов на русском языке

Центр государственного языка при минюсте Латвии выступил против плана латвийского телеканала LTV провести предвыборные дебаты Европарламента на русском языке,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:37

2024-05-14T14:37

2024-05-14T14:37

в мире

латвия

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152557/31/1525573182_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_30aab97298f51db6bd3647a04746dbd1.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Центр государственного языка при минюсте Латвии выступил против плана латвийского телеканала LTV провести предвыборные дебаты Европарламента на русском языке, заявив, что это не соответствует конституции страны, сообщил портал Delfi. "Центр государственного языка считает, что такая задумка по своей сути противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества. Подчеркиваем, что немотивированное использование любого иностранного языка в средствах массовой информации происходит только и исключительно за счет сужения употребления латышского языка", - приводит портал слова из заявления ведомства. По замыслу латвийского центра госязыка, таким предложением пытаются придать русскому языку в Латвии "особое место и значимость", что противоречит государственной языковой политике. Как отмечает портал, этот вопрос стал актуальным после того, как в социальной сети Х несколько активистов начали выступать против плана латвийского телевидения провести предвыборные дебаты в июне на русском языке. Сейм Латвии в 2022 году принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии только один государственный язык – латышский, русский имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

https://ria.ru/20240423/latviya-1941795083.html

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, европарламент