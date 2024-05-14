https://ria.ru/20240514/ksenofobiya-1945893898.html
Колокольцев призвал не допустить роста ксенофобии в России
Колокольцев призвал не допустить роста ксенофобии в России - РИА Новости, 14.05.2024
Колокольцев призвал не допустить роста ксенофобии в России
Нельзя допустить роста ксенофобии в РФ, этого добиваются на Западе, чтобы раскачать ситуацию между различными слоями населения, заявил исполняющий обязанности... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:16
2024-05-14T15:16
2024-05-14T17:44
россия
владимир колокольцев
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Нельзя допустить роста ксенофобии в РФ, этого добиваются на Западе, чтобы раскачать ситуацию между различными слоями населения, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев."Нельзя допустить рост ксенофобии и необоснованного применения мер воздействия к этим гражданам, чего от нас дожидаются наши стратегические противники на Западе", - сказал он.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир колокольцев, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев призвал не допустить роста ксенофобии в России
Колокольцев: Западу нужен рост ксенофобии в России, чтобы раскачать ситуацию