https://ria.ru/20240514/ksenofobiya-1945893898.html

Колокольцев призвал не допустить роста ксенофобии в России

Колокольцев призвал не допустить роста ксенофобии в России - РИА Новости, 14.05.2024

Колокольцев призвал не допустить роста ксенофобии в России

Нельзя допустить роста ксенофобии в РФ, этого добиваются на Западе, чтобы раскачать ситуацию между различными слоями населения, заявил исполняющий обязанности... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:16

2024-05-14T15:16

2024-05-14T17:44

россия

владимир колокольцев

безопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Нельзя допустить роста ксенофобии в РФ, этого добиваются на Западе, чтобы раскачать ситуацию между различными слоями населения, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев."Нельзя допустить рост ксенофобии и необоснованного применения мер воздействия к этим гражданам, чего от нас дожидаются наши стратегические противники на Западе", - сказал он.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, владимир колокольцев, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)