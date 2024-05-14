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Колокольцев призвал не допустить роста ксенофобии в России - РИА Новости, 14.05.2024
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15:16 14.05.2024 (обновлено: 17:44 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ksenofobiya-1945893898.html
Колокольцев призвал не допустить роста ксенофобии в России
Колокольцев призвал не допустить роста ксенофобии в России - РИА Новости, 14.05.2024
Колокольцев призвал не допустить роста ксенофобии в России
Нельзя допустить роста ксенофобии в РФ, этого добиваются на Западе, чтобы раскачать ситуацию между различными слоями населения, заявил исполняющий обязанности... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:16
2024-05-14T17:44
россия
владимир колокольцев
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Нельзя допустить роста ксенофобии в РФ, этого добиваются на Западе, чтобы раскачать ситуацию между различными слоями населения, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев."Нельзя допустить рост ксенофобии и необоснованного применения мер воздействия к этим гражданам, чего от нас дожидаются наши стратегические противники на Западе", - сказал он.
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россия, владимир колокольцев, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев призвал не допустить роста ксенофобии в России

Колокольцев: Западу нужен рост ксенофобии в России, чтобы раскачать ситуацию

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВладимир Колокольцев выступает на пленарном заседании в Совете Федерации РФ. 14 мая 2024
Владимир Колокольцев выступает на пленарном заседании в Совете Федерации РФ. 14 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Владимир Колокольцев выступает на пленарном заседании в Совете Федерации РФ. 14 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Нельзя допустить роста ксенофобии в РФ, этого добиваются на Западе, чтобы раскачать ситуацию между различными слоями населения, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
"Нельзя допустить рост ксенофобии и необоснованного применения мер воздействия к этим гражданам, чего от нас дожидаются наши стратегические противники на Западе", - сказал он.
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Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
 
РоссияВладимир КолокольцевБезопасностьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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