https://ria.ru/20240514/krym-1945781023.html

В Крыму назвали условия НАТО для восстановления Украины цинизмом

В Крыму назвали условия НАТО для восстановления Украины цинизмом - РИА Новости, 14.05.2024

В Крыму назвали условия НАТО для восстановления Украины цинизмом

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал цинизмом и проявлением колониальной политики условия НАТО для восстановления Украины. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:44

2024-05-14T09:44

2024-05-14T12:37

в мире

украина

россия

роман чегринец

йенс столтенберг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал цинизмом и проявлением колониальной политики условия НАТО для восстановления Украины. Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения в конфликте с Россией. "НАТО в очередной раз демонстрирует цинизм и проявление колониальной политики по отношению к Украине. Для Запада Украина не более чем колония и буферная зона, с которой будут выжимать все ресурсы, покуда это возможно, а потом выбросят", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, освобожденные регионы Украины обязательно будут восстановлены Россией и получат новый небывалый виток развития. "А если где-то на каком-то маленьком участке бывшей Украины сохранится нацистский режим и влияния Запада, то там будет царить хаос, произвол и махновщина", - сказал Чегринец.

https://ria.ru/20240126/krym-1923552534.html

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в мире, украина, россия, роман чегринец, йенс столтенберг