Раскрыто, почему двум из трех заемщиков откажут в кредите
Эксперт Мехтиев: после ужесточения требований двум третям заемщиков грозит отказ
© iStock.com / hirunЧеловек ставит печать на финансовые документы
© iStock.com / hirun
Человек ставит печать на финансовые документы. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Из-за ужесточения требований регулятора к потребкредитам и автозаймам с отказом могут столкнуться до двух третей заемщиков, рассказал агентству “Прайм” основатель сервиса “Кредчек”, член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
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"Если сейчас в среднем отказывают 50% входящего трафика заявок, то с введением надбавок вместе с другими действующими мерами уровень отказов может вырасти и достичь в первые месяцы уровня в 65-70 процентов”, — отметил он.
Конечно, уже через несколько месяцев уровень отказов снова снизится. Это связано с тем, что число заявок на новых условиях само по себе сократится, а банки начнут выбирать максимально надежных заемщиков. У них не должно быть не только просроченной задолженности, но и совокупный уровень долговой нагрузки должен быть не более половины официально подтвержденных доходов.
Все это может привести к “жесткой посадке” рынка кредитования, что чревато снижением доходов банковского сектора. Но риск кризиса неплатежей для экономики и финансовой системы более весом, поэтому регулятору приходится выбирать оптимальную стратегию, заключил Мехтиев.
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