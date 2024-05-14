https://ria.ru/20240514/kredit-1945752978.html

Раскрыто, почему двум из трех заемщиков откажут в кредите

Раскрыто, почему двум из трех заемщиков откажут в кредите - РИА Новости, 14.05.2024

Раскрыто, почему двум из трех заемщиков откажут в кредите

Из-за ужесточения требований регулятора к потребкредитам и автозаймам с отказом могут столкнуться до двух третей заемщиков, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T02:17

2024-05-14T02:17

2024-05-14T02:17

экономика

эльман мехтиев

кредиты

кредит

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Из-за ужесточения требований регулятора к потребкредитам и автозаймам с отказом могут столкнуться до двух третей заемщиков, рассказал агентству “Прайм” основатель сервиса “Кредчек”, член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев."Если сейчас в среднем отказывают 50% входящего трафика заявок, то с введением надбавок вместе с другими действующими мерами уровень отказов может вырасти и достичь в первые месяцы уровня в 65-70 процентов”, — отметил он.Конечно, уже через несколько месяцев уровень отказов снова снизится. Это связано с тем, что число заявок на новых условиях само по себе сократится, а банки начнут выбирать максимально надежных заемщиков. У них не должно быть не только просроченной задолженности, но и совокупный уровень долговой нагрузки должен быть не более половины официально подтвержденных доходов.Все это может привести к “жесткой посадке” рынка кредитования, что чревато снижением доходов банковского сектора. Но риск кризиса неплатежей для экономики и финансовой системы более весом, поэтому регулятору приходится выбирать оптимальную стратегию, заключил Мехтиев.

https://ria.ru/20240425/kredit-1942170918.html

https://ria.ru/20240423/ipoteka-1941652991.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, эльман мехтиев, кредиты, кредит