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Раскрыто, почему двум из трех заемщиков откажут в кредите - РИА Новости, 14.05.2024
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02:17 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/kredit-1945752978.html
Раскрыто, почему двум из трех заемщиков откажут в кредите
Раскрыто, почему двум из трех заемщиков откажут в кредите - РИА Новости, 14.05.2024
Раскрыто, почему двум из трех заемщиков откажут в кредите
Из-за ужесточения требований регулятора к потребкредитам и автозаймам с отказом могут столкнуться до двух третей заемщиков, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T02:17
2024-05-14T02:17
экономика
эльман мехтиев
кредиты
кредит
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Из-за ужесточения требований регулятора к потребкредитам и автозаймам с отказом могут столкнуться до двух третей заемщиков, рассказал агентству “Прайм” основатель сервиса “Кредчек”, член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев."Если сейчас в среднем отказывают 50% входящего трафика заявок, то с введением надбавок вместе с другими действующими мерами уровень отказов может вырасти и достичь в первые месяцы уровня в 65-70 процентов”, — отметил он.Конечно, уже через несколько месяцев уровень отказов снова снизится. Это связано с тем, что число заявок на новых условиях само по себе сократится, а банки начнут выбирать максимально надежных заемщиков. У них не должно быть не только просроченной задолженности, но и совокупный уровень долговой нагрузки должен быть не более половины официально подтвержденных доходов.Все это может привести к “жесткой посадке” рынка кредитования, что чревато снижением доходов банковского сектора. Но риск кризиса неплатежей для экономики и финансовой системы более весом, поэтому регулятору приходится выбирать оптимальную стратегию, заключил Мехтиев.
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экономика, эльман мехтиев, кредиты, кредит
Экономика, Эльман Мехтиев, Кредиты, Кредит
Раскрыто, почему двум из трех заемщиков откажут в кредите

Эксперт Мехтиев: после ужесточения требований двум третям заемщиков грозит отказ

© iStock.com / hirunЧеловек ставит печать на финансовые документы
Человек ставит печать на финансовые документы - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© iStock.com / hirun
Человек ставит печать на финансовые документы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Из-за ужесточения требований регулятора к потребкредитам и автозаймам с отказом могут столкнуться до двух третей заемщиков, рассказал агентству “Прайм” основатель сервиса “Кредчек”, член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
«
"Если сейчас в среднем отказывают 50% входящего трафика заявок, то с введением надбавок вместе с другими действующими мерами уровень отказов может вырасти и достичь в первые месяцы уровня в 65-70 процентов”, — отметил он.
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Конечно, уже через несколько месяцев уровень отказов снова снизится. Это связано с тем, что число заявок на новых условиях само по себе сократится, а банки начнут выбирать максимально надежных заемщиков. У них не должно быть не только просроченной задолженности, но и совокупный уровень долговой нагрузки должен быть не более половины официально подтвержденных доходов.
Все это может привести к “жесткой посадке” рынка кредитования, что чревато снижением доходов банковского сектора. Но риск кризиса неплатежей для экономики и финансовой системы более весом, поэтому регулятору приходится выбирать оптимальную стратегию, заключил Мехтиев.
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ЭкономикаЭльман МехтиевКредитыКредит
 
 
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