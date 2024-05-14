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Биография Сергея Кравцова

Биография Сергея Кравцова - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Сергея Кравцова

Сергей Сергеевич Кравцов родился 17 марта 1974 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:25

2024-05-14T22:25

2024-05-14T22:25

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Сергей Сергеевич Кравцов родился 17 марта 1974 года в Москве. В 1996 году окончил с отличием Московский государственный открытый педагогический университет по специальности учитель математики и информатики. В 2000 году – Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности "Государственное и муниципальное управление со знанием иностранного языка". Доктор педагогических наук.В 1994-1996 годах работал учителем математики в школе №176 города Москвы.В 1998-2006 годы – научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией Института управления образованием Российской академии образования.С 2006 по 2008 год работал помощником руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.В 2008-2009 годах был директором ФГУ "Федеральный центр тестирования".С 2009 по 2011 год – директор Института управления образованием Российской академии образования.В 2011 году – исполняющий обязанности ректора ФГУ "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования".В 2011-2012 годы работал заместителем директора, директором департамента регионального развития министерства образования и науки Российской Федерации.В 2012-2013 годы – директор департамента управления программами и конкурсных процедур министерства образования и науки Российской Федерации.В 2013-2020 годы – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В период с октября 2017 года по май 2018 года – заместитель министра образования и науки Российской Федерации – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.21 января 2020 года был назначен министром просвещения РФ. Член попечительского совета фонда "История Отечества". Член Генерального совета "Единая Россия".Действительный государственный советник РФ III класса (2013).Отмечен Благодарностью правительства РФ (2016).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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