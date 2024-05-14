https://ria.ru/20240514/kraken-1945807857.html
Число желающих воевать за "Кракен" снижается, сообщил пленный
Число желающих воевать за "Кракен" снижается, сообщил пленный - РИА Новости, 14.05.2024
Число желающих воевать за "Кракен" снижается, сообщил пленный
Всё меньше и меньше добровольцев хотят вступать в неонацистское формирование "Кракен", рассказал воевавший в его рядах боевик Илья Гут, взятый в плен... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:38
2024-05-14T11:38
2024-05-14T11:38
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Всё меньше и меньше добровольцев хотят вступать в неонацистское формирование "Кракен", рассказал воевавший в его рядах боевик Илья Гут, взятый в плен группировкой "Север". "В связи со спецификой нашего подразделения набор в последнее время добровольцев уменьшился. Меньше людей хочет вступать в ряды", - сказал Гут в видеоролике, распространённом российским Минобороны РФ. Он рассказал, что в неонацистское формирование пошел добровольно: прочитав объявление о наборе, "решил попробовать свои силы в данном подразделении". В плен к военнослужащим российской группировки "Север" он попал 10 мая. По словам неонациста, он с сослуживцами был в этот день с утра на позициях. В задачи входило наблюдение на действиями российских подразделений. После штурма боевиков "Кракена" осталось меньше, а во время второго штурма в блиндаж залетела граната, в результате чего Гут получил осколочное ранение. Тогда он с сослуживцами и принял решение сложить оружие. Гут отметил, что позиция, на которой он выполнял задачи, не была готова к обороне. Боевикам сказали, что там есть система РЭБ, однако на самом деле её не было. Также отсутствовали подготовленные огневые точки. "У меня ранение осколочное. Я видел, как солдат снял свой личный бандаж, меня перемотал. … Отношение очень хорошее", - рассказал пленный о том, насколько был удивлён условиями содержания в российском плену. Боевик другого неонацистского формирования "Братство" Максим Савлук, также попавший в плен, рассказал, что в ВСУ сейчас меньше патриотических настроений, потому что "война тяжелая, большие потери". Он с сослуживцами был отправлен на усиление взводных опорных пунктов с пограничниками, чтобы держать оборону. Их позицию "разобрала артиллерия полностью", после чего Савлук решил сдаться. "За день до этого FPV-дроны уничтожили наблюдательные пункты. То есть вести наблюдение было неудобно. Плюс еще была "зеленка", это посадка. Плюс дым. Штурмовой отряд запрыгнул к нам в окопы, начал закидывать нас гранатами. Мы сосредоточились в блиндаже, пытались отстреливаться. У нас появились погибшие. И нам предложили сдаться", - добавил он. Савлук также рассказал про иностранных наемников, которые выполняют задачи вместе с боевиками ВСУ. Они, по его словам, приехали и подписали контракт с иностранным легионом, а сейчас "ездят по тем же задачам, куда пошлют – прорыв фронта, Часов Яр, Авдеевка" и получают "ВСУ-шную зарплату".
https://ria.ru/20240508/plennye-1944816039.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Число желающих воевать за "Кракен" снижается, сообщил пленный
Пленный боевик: набор добровольцев в "Кракен" в последнее время уменьшился
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Всё меньше и меньше добровольцев хотят вступать в неонацистское формирование "Кракен", рассказал воевавший в его рядах боевик Илья Гут, взятый в плен группировкой "Север".
"В связи со спецификой нашего подразделения набор в последнее время добровольцев уменьшился. Меньше людей хочет вступать в ряды", - сказал Гут в видеоролике, распространённом российским Минобороны РФ
.
Он рассказал, что в неонацистское формирование пошел добровольно: прочитав объявление о наборе, "решил попробовать свои силы в данном подразделении". В плен к военнослужащим российской группировки "Север" он попал 10 мая.
По словам неонациста, он с сослуживцами был в этот день с утра на позициях. В задачи входило наблюдение на действиями российских подразделений. После штурма боевиков "Кракена" осталось меньше, а во время второго штурма в блиндаж залетела граната, в результате чего Гут получил осколочное ранение. Тогда он с сослуживцами и принял решение сложить оружие.
Гут отметил, что позиция, на которой он выполнял задачи, не была готова к обороне. Боевикам сказали, что там есть система РЭБ, однако на самом деле её не было. Также отсутствовали подготовленные огневые точки.
"У меня ранение осколочное. Я видел, как солдат снял свой личный бандаж, меня перемотал. … Отношение очень хорошее", - рассказал пленный о том, насколько был удивлён условиями содержания в российском плену.
Боевик другого неонацистского формирования "Братство" Максим Савлук, также попавший в плен, рассказал, что в ВСУ
сейчас меньше патриотических настроений, потому что "война тяжелая, большие потери". Он с сослуживцами был отправлен на усиление взводных опорных пунктов с пограничниками, чтобы держать оборону. Их позицию "разобрала артиллерия полностью", после чего Савлук решил сдаться.
"За день до этого FPV-дроны уничтожили наблюдательные пункты. То есть вести наблюдение было неудобно. Плюс еще была "зеленка", это посадка. Плюс дым. Штурмовой отряд запрыгнул к нам в окопы, начал закидывать нас гранатами. Мы сосредоточились в блиндаже, пытались отстреливаться. У нас появились погибшие. И нам предложили сдаться", - добавил он.
Савлук также рассказал про иностранных наемников, которые выполняют задачи вместе с боевиками ВСУ. Они, по его словам, приехали и подписали контракт с иностранным легионом, а сейчас "ездят по тем же задачам, куда пошлют – прорыв фронта, Часов Яр
, Авдеевка" и получают "ВСУ-шную зарплату".