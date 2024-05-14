Рейтинг@Mail.ru
Число желающих воевать за "Кракен" снижается, сообщил пленный - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:38 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/kraken-1945807857.html
Число желающих воевать за "Кракен" снижается, сообщил пленный
Число желающих воевать за "Кракен" снижается, сообщил пленный - РИА Новости, 14.05.2024
Число желающих воевать за "Кракен" снижается, сообщил пленный
Всё меньше и меньше добровольцев хотят вступать в неонацистское формирование "Кракен", рассказал воевавший в его рядах боевик Илья Гут, взятый в плен... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:38
2024-05-14T11:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879739439_0:110:3072:1837_1920x0_80_0_0_11682eef4702fb2f051a246ff8241696.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Всё меньше и меньше добровольцев хотят вступать в неонацистское формирование "Кракен", рассказал воевавший в его рядах боевик Илья Гут, взятый в плен группировкой "Север". "В связи со спецификой нашего подразделения набор в последнее время добровольцев уменьшился. Меньше людей хочет вступать в ряды", - сказал Гут в видеоролике, распространённом российским Минобороны РФ. Он рассказал, что в неонацистское формирование пошел добровольно: прочитав объявление о наборе, "решил попробовать свои силы в данном подразделении". В плен к военнослужащим российской группировки "Север" он попал 10 мая. По словам неонациста, он с сослуживцами был в этот день с утра на позициях. В задачи входило наблюдение на действиями российских подразделений. После штурма боевиков "Кракена" осталось меньше, а во время второго штурма в блиндаж залетела граната, в результате чего Гут получил осколочное ранение. Тогда он с сослуживцами и принял решение сложить оружие. Гут отметил, что позиция, на которой он выполнял задачи, не была готова к обороне. Боевикам сказали, что там есть система РЭБ, однако на самом деле её не было. Также отсутствовали подготовленные огневые точки. "У меня ранение осколочное. Я видел, как солдат снял свой личный бандаж, меня перемотал. … Отношение очень хорошее", - рассказал пленный о том, насколько был удивлён условиями содержания в российском плену. Боевик другого неонацистского формирования "Братство" Максим Савлук, также попавший в плен, рассказал, что в ВСУ сейчас меньше патриотических настроений, потому что "война тяжелая, большие потери". Он с сослуживцами был отправлен на усиление взводных опорных пунктов с пограничниками, чтобы держать оборону. Их позицию "разобрала артиллерия полностью", после чего Савлук решил сдаться. "За день до этого FPV-дроны уничтожили наблюдательные пункты. То есть вести наблюдение было неудобно. Плюс еще была "зеленка", это посадка. Плюс дым. Штурмовой отряд запрыгнул к нам в окопы, начал закидывать нас гранатами. Мы сосредоточились в блиндаже, пытались отстреливаться. У нас появились погибшие. И нам предложили сдаться", - добавил он. Савлук также рассказал про иностранных наемников, которые выполняют задачи вместе с боевиками ВСУ. Они, по его словам, приехали и подписали контракт с иностранным легионом, а сейчас "ездят по тем же задачам, куда пошлют – прорыв фронта, Часов Яр, Авдеевка" и получают "ВСУ-шную зарплату".
https://ria.ru/20240508/plennye-1944816039.html
https://ria.ru/20240505/naemniki-1943924314.html
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879739439_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_cb3e8bc59d45592c0ee09022af9babfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Число желающих воевать за "Кракен" снижается, сообщил пленный

Пленный боевик: набор добровольцев в "Кракен" в последнее время уменьшился

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Украинский военнопленный . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Всё меньше и меньше добровольцев хотят вступать в неонацистское формирование "Кракен", рассказал воевавший в его рядах боевик Илья Гут, взятый в плен группировкой "Север".
"В связи со спецификой нашего подразделения набор в последнее время добровольцев уменьшился. Меньше людей хочет вступать в ряды", - сказал Гут в видеоролике, распространённом российским Минобороны РФ.
Украинский военнопленный после обмена пленными на украинско-российской границе - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, заявил Кадыров
8 мая, 21:22
Он рассказал, что в неонацистское формирование пошел добровольно: прочитав объявление о наборе, "решил попробовать свои силы в данном подразделении". В плен к военнослужащим российской группировки "Север" он попал 10 мая.
По словам неонациста, он с сослуживцами был в этот день с утра на позициях. В задачи входило наблюдение на действиями российских подразделений. После штурма боевиков "Кракена" осталось меньше, а во время второго штурма в блиндаж залетела граната, в результате чего Гут получил осколочное ранение. Тогда он с сослуживцами и принял решение сложить оружие.
Гут отметил, что позиция, на которой он выполнял задачи, не была готова к обороне. Боевикам сказали, что там есть система РЭБ, однако на самом деле её не было. Также отсутствовали подготовленные огневые точки.
"У меня ранение осколочное. Я видел, как солдат снял свой личный бандаж, меня перемотал. … Отношение очень хорошее", - рассказал пленный о том, насколько был удивлён условиями содержания в российском плену.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Сенатор заявил об оттоке иностранных наемников из рядов ВСУ
5 мая, 03:04
Боевик другого неонацистского формирования "Братство" Максим Савлук, также попавший в плен, рассказал, что в ВСУ сейчас меньше патриотических настроений, потому что "война тяжелая, большие потери". Он с сослуживцами был отправлен на усиление взводных опорных пунктов с пограничниками, чтобы держать оборону. Их позицию "разобрала артиллерия полностью", после чего Савлук решил сдаться.
"За день до этого FPV-дроны уничтожили наблюдательные пункты. То есть вести наблюдение было неудобно. Плюс еще была "зеленка", это посадка. Плюс дым. Штурмовой отряд запрыгнул к нам в окопы, начал закидывать нас гранатами. Мы сосредоточились в блиндаже, пытались отстреливаться. У нас появились погибшие. И нам предложили сдаться", - добавил он.
Савлук также рассказал про иностранных наемников, которые выполняют задачи вместе с боевиками ВСУ. Они, по его словам, приехали и подписали контракт с иностранным легионом, а сейчас "ездят по тем же задачам, куда пошлют – прорыв фронта, Часов Яр, Авдеевка" и получают "ВСУ-шную зарплату".
Изображение сгенерировано ИИ
Украину придется спасать от нее самой
1 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала