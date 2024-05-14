https://ria.ru/20240514/kotyakov-1945929763.html
Госдума утвердила Котякова на должность главы Министерства труда
Госдума утвердила Котякова на должность главы Министерства труда - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Котякова на должность главы Министерства труда
Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Антона Котякова на должность главы министерства труда и социальной защиты РФ. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:45
2024-05-14T16:45
2024-05-14T16:47
политика
россия
госдума рф
антон котяков
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Антона Котякова на должность главы министерства труда и социальной защиты РФ.За утверждение кандидатуры Котякова проголосовали 348 депутатов, 55 депутатов воздержались, 27 проголосовали против, следует из итогов голосования."Утвердить Котякова Антона Олеговича министром труда и социальной защиты Российской Федерации", - сказано в документе.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, антон котяков, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Госдума РФ, Антон Котяков, Назначение нового состава правительства России
Госдума утвердила Котякова на должность главы Министерства труда
Госдума утвердила Котякова министром труда и социальной защиты России