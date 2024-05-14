https://ria.ru/20240514/kotyakov-1945929763.html

Госдума утвердила Котякова на должность главы Министерства труда

Госдума утвердила Котякова на должность главы Министерства труда - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума утвердила Котякова на должность главы Министерства труда

Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Антона Котякова на должность главы министерства труда и социальной защиты РФ. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:45

2024-05-14T16:45

2024-05-14T16:47

политика

россия

госдума рф

антон котяков

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Антона Котякова на должность главы министерства труда и социальной защиты РФ.За утверждение кандидатуры Котякова проголосовали 348 депутатов, 55 депутатов воздержались, 27 проголосовали против, следует из итогов голосования."Утвердить Котякова Антона Олеговича министром труда и социальной защиты Российской Федерации", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, госдума рф, антон котяков, назначение нового состава правительства россии