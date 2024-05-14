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Биография Антона Котякова
Биография Антона Котякова - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Антона Котякова
Антон Олегович Котяков родился 15 августа 1980 года в Куйбышеве (ныне Самара). РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:15
2024-05-14T22:15
2024-05-14T22:15
справки
антон котяков
самара
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Антон Олегович Котяков родился 15 августа 1980 года в Куйбышеве (ныне Самара).В 2002 году окончил Самарскую государственную экономическую академию (ныне Самарский государственный экономический университет) по специальности "экономическая теория", в 2011 году – магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "административное и финансовое право". Кандидат экономических наук.В 2001-2005 годах работал на различных должностях в департаменте управления финансами Администрации Самарской области.С 2005 года по 2007 год – начальник отдела министерства управления финансами Самарской области.В 2007-2012 годах руководил департаментом исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области.С 2012 года по 2014 год – начальник управления совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства РФ.В 2014-2017 годах – министр финансов, министр экономики и финансов Московской области.С мая 2017 года – заместитель министра финансов РФ. 21 января 2020 года указом президента РФ был назначен на должность министра труда и социальной защиты РФ. Антон Котяков женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки, антон котяков, самара
Справки, Антон Котяков, Самара
Антон Олегович Котяков родился 15 августа 1980 года
в Куйбышеве (ныне Самара).
В 2002 году окончил Самарскую государственную экономическую академию (ныне Самарский государственный экономический университет) по специальности "экономическая теория", в 2011 году – магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "административное и финансовое право". Кандидат экономических наук.
В 2001-2005 годах работал на различных должностях в департаменте управления финансами Администрации Самарской области
.
С 2005 года по 2007 год – начальник отдела министерства управления финансами Самарской области.
В 2007-2012 годах руководил департаментом исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области.
С 2012 года по 2014 год – начальник управления совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства РФ.
В 2014-2017 годах – министр финансов, министр экономики и финансов Московской области.
С мая 2017 года
– заместитель министра финансов РФ.
21 января 2020 года указом
президента РФ был назначен на должность министра труда и социальной защиты РФ.
Антон Котяков женат, у него трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников