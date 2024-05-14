https://ria.ru/20240514/kopaygorodskiy-1945787658.html
Мэр Сочи Копайгородский ушел в отставку
Мэр Сочи Копайгородский ушел в отставку - РИА Новости, 14.05.2024
Мэр Сочи Копайгородский ушел в отставку
Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы, сообщили в пресс-службе администрации края. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:25
2024-05-14T10:25
2024-05-14T12:36
политика
сочи
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СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы, сообщили в пресс-службе администрации края."Алексей Копайгородский обратился к губернатору с просьбой одобрить его отставку. Губернатор поддержал решение главы Сочи об отставке в связи с переходом на новое место работы", — уточнили в материале.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с Копайгородским в Краснодаре.Глава региона отметил высокий профессионализм уходящего мэра, поблагодарил его "за плодотворную работу". Как уточнили в пресс-службе, отставку Копайгородского рассмотрят на внеочередной сессии городского собрания Сочи 15 мая.Мэр, в свою очередь, поблагодарил Кондратьева за поддержку, отметив, что за годы его руководства регионом удалось решить некоторые проблемы в строительной сфере, открыть новые школы, детские сады, спортивные объекты, а также дать старт генеральной реконструкции Приморской набережной в Сочи.Копайгородский занимал пост мэра Сочи с 11 сентября 2019 года.Он родился в Краснодаре в 1985 году. С 2003 по 2013 год служил в Вооруженных силах России. Затем работал в администрации Краснодарского края, а также больше года был заместителем главы Краснодара. В сентябре 2017-го стал заместителем губернатора Краснодарского края, проработав на этой должности до сентября 2019 года.
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политика, сочи
Мэр Сочи Копайгородский ушел в отставку
Власти: мэр Сочи уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы
СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы, сообщили в пресс-службе администрации края.
«
"Алексей Копайгородский обратился к губернатору с просьбой одобрить его отставку. Губернатор поддержал решение главы Сочи об отставке в связи с переходом на новое место работы", — уточнили в материале.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с Копайгородским в Краснодаре.
Глава региона отметил высокий профессионализм уходящего мэра, поблагодарил его "за плодотворную работу".
Как уточнили в пресс-службе, отставку Копайгородского рассмотрят на внеочередной сессии городского собрания Сочи 15 мая.
Мэр, в свою очередь, поблагодарил Кондратьева за поддержку, отметив, что за годы его руководства регионом удалось решить некоторые проблемы в строительной сфере, открыть новые школы, детские сады, спортивные объекты, а также дать старт генеральной реконструкции Приморской набережной в Сочи.
Копайгородский занимал пост мэра Сочи с 11 сентября 2019 года.
Он родился в Краснодаре в 1985 году. С 2003 по 2013 год служил в Вооруженных силах России. Затем работал в администрации Краснодарского края, а также больше года был заместителем главы Краснодара. В сентябре 2017-го стал заместителем губернатора Краснодарского края, проработав на этой должности до сентября 2019 года.