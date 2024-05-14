https://ria.ru/20240514/kontakt-tsentr-1945725346.html

Ефимов: контакт-центр стройкомплекса обработал 200 тысяч запросов за 7 лет

Ефимов: контакт-центр стройкомплекса обработал 200 тысяч запросов за 7 лет - РИА Новости, 14.05.2024

Ефимов: контакт-центр стройкомплекса обработал 200 тысяч запросов за 7 лет

Контакт-центр стройкомплекса Москвы обработал за семь лет почти 200 тысяч запросов по строительству городской инфраструктуры, госуслугам и процедурам в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:06

2024-05-14T14:06

2024-05-14T14:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

стройкомплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058011_0:86:1645:1011_1920x0_80_0_0_aa99e7ec111d6cb2e2fbdefbcdcd0e80.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Контакт-центр стройкомплекса Москвы обработал за семь лет почти 200 тысяч запросов по строительству городской инфраструктуры, госуслугам и процедурам в стройтрасли, реализации программы реновации и прочим темам, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."С 2017 года специалисты единого контактного центра провели 163 онлайн-консультации и ответили почти на 200 тысяч вопросов. Ежегодно количество обращений в единый контактный центр увеличивается. Это обусловлено активным градостроительным развитием Москвы и реализацией масштабных инфраструктурных проектов. В том числе внедрением новых форматов взаимодействия города и его жителей", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Справочно-консультационная служба столичного комплекса градполитики создана весной 2017 года, а с апреля 2022 года в составе контактного центра работает подразделение, которое составляет пошаговую инструкцию по прохождению застройщиками процедур в строительстве под индивидуальный запрос – дорожную карту."Специалисты единого контактного центра уже подготовили 80 таких инструкций", - отметил Ефимов.Дорожная карта содержит последовательность действий застройщика по прохождению административных процедур и оформлению документов от проектирования объекта до его ввода в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет."Помимо отработки запросов, поступающих по телефону и электронной почте, специалисты единого контактного центра с ноября 2021 года проводят персональные онлайн-консультации с жителями и застройщиками столицы", - приводятся слова руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.По его словам, чаще всего жители в рамках таких встреч интересуются программой реновации и сроками переезда, а также тем, как начать строительство индивидуального жилого дома на земельном участке. Застройщиков интересуют вопросы получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, а также подготовки градостроительного плана земельного участка.

https://ria.ru/20240512/sportkhab-1944817867.html

https://ria.ru/20240513/efimov-1944818007.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, стройкомплекс москвы