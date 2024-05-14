https://ria.ru/20240514/kononenko-1946007630.html

Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Максима Кононенко

Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Максима Кононенко - РИА Новости, 14.05.2024

Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Максима Кононенко

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования из-за смерти журналиста Максима Кононенко, известного... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:48

2024-05-14T21:48

2024-05-14T23:32

маргарита симоньян

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования из-за смерти журналиста Максима Кононенко, известного как Мистер Паркер из "Живого журнала"."Легендарный Мистер Паркер, Максим Кононенко, действительно больше не с нами... Земля пухом", — написала она в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что журналист умер на 54-м году жизни. Кононенко был постоянным автором канала "Специально для RT".

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2024

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маргарита симоньян