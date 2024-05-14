Рейтинг@Mail.ru
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Максима Кононенко - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 14.05.2024 (обновлено: 23:32 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/kononenko-1946007630.html
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Максима Кононенко
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Максима Кононенко - РИА Новости, 14.05.2024
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Максима Кононенко
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования из-за смерти журналиста Максима Кононенко, известного... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:48
2024-05-14T23:32
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945996447_0:818:2048:1970_1920x0_80_0_0_a4ae4f785f8beed15ef98183161f215e.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования из-за смерти журналиста Максима Кононенко, известного как Мистер Паркер из "Живого журнала".&quot;Легендарный Мистер Паркер, Максим Кононенко, действительно больше не с нами... Земля пухом&quot;, — написала она в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что журналист умер на 54-м году жизни. Кононенко был постоянным автором канала "Специально для RT".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945996447_0:410:2049:1946_1920x0_80_0_0_640923ebdd01c67c3c9ccaacb8d788ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маргарита симоньян
Маргарита Симоньян
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Максима Кононенко

Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью журналиста Максима Кононенко

CC BY-SA 4.0 / Екатерина Звиринина / Журналист Максим Кононенко
Журналист Максим Кононенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Екатерина Звиринина /
Журналист Максим Кононенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования из-за смерти журналиста Максима Кононенко, известного как Мистер Паркер из "Живого журнала".
«

"Легендарный Мистер Паркер, Максим Кононенко, действительно больше не с нами... Земля пухом", — написала она в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что журналист умер на 54-м году жизни. Кононенко был постоянным автором канала "Специально для RT".
 
Маргарита Симоньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала