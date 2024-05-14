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Биография Игоря Комарова

Биография Игоря Комарова - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Игоря Комарова

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров родился 25 мая 1964 года в Энгельсе Саратовской области. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:29

2024-05-14T12:29

2024-05-14T12:29

справки

россия

энгельс

саратовская область

игорь комаров

дмитрий медведев

роскосмос

объединенная ракетно-космическая корпорация

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Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров родился 25 мая 1964 года в Энгельсе Саратовской области.В 1986 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "экономист". В 1986-1987 годах работал инженером во Всесоюзном научно-исследовательском институте экономических проблем развития науки и техники (ВНИИ ЭПРАНТ, ныне –Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере, РИЭПП).С 1987 года по 1992 год проходил службу в Вооруженных Силах СССР и России.В 1992-1993 годах был ведущим экономистом отдела финансового анализа планово-экономического управления, заместитель главного бухгалтера по вопросам автоматизации и финансового анализа акционерного банка "Инкомбанк".В 1993-1993 годах – председатель правления коммерческого банка "ЛАНТА-БАНК".В 1994 году – председатель правления коммерческого банка "Золотобанк".В 1994-1998 годах – заместитель начальника управления валютно-финансовых операций, первый заместитель главного финансового директора департамента по управлению финансами, главный бухгалтер, первый вице-президент ОАО "Акционерный банк "Инкомбанк".В 1998-2000 годах – первый заместитель председателя правления, первый вице-президент акционерного коммерческого банка ОАО "Национальный резервный банк".В 2000-2002 годах – заместитель председателя правления акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации.В период 2002-2008 годов был заместителем генерального директора, затем заместитель генерального директора – заместитель председателя правления, заместитель генерального директора ОАО "Горно-металлургической компании "Норильский никель".В 2008-2009 годах - советник генерального директора государственной корпорации "Ростехнологии".В 2009 году – исполнительный вице-президент по стратегии, финансам, экономике и корпоративному управлению, исполнительный вице-президент ОАО "Автоваз". В 2009-2013 годах – президент "Автоваза". В октябре 2013 года был назначен заместителем руководителя Федерального космического агентства ("Роскосмос"). 14 марта 2014 года был избран генеральный директор ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (ОАО "ОРКК"). Занимал эту должность по август 2015 года. 1 августа 2014 года был избран председателем Совета директоров Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Занимал эту должность по август 2018 года. 21 января 2015 года Комаров был назначен руководителем агентства "Роскосмос" на переходный период – до создания Госкорпорации на базе агентства и ОАО "ОРКК".5 августа 2015 года указом президента РФ Игорь Комаров был назначен генеральным директором Госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос". 24 мая 2018 года освобожден от этой должности. 11 июля 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Игоря Комарова заместителем министра науки и высшего образования. 7 сентября 2018 года Комаров назначен полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе. 14 мая 2024 года указом президента РФ Игорь Комаров переназначен на должность полномочного представителя главы государства в Приволжском федеральном округе. Член Совета Безопасности России. Член Государственного совета России.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2018).Комаров награжден орденами Почета (2012), преподобного Серафима Саровского II степени (2022). Кавалер Ордена Почетного легиона (2010, Франция), орден Дружбы ("Достык") I степени (2015, Казахстан).Благодарность президента России (2022).Игорь Комаров женат, у него пятеро детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, энгельс, саратовская область, игорь комаров, дмитрий медведев, роскосмос, объединенная ракетно-космическая корпорация, автоваз