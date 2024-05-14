https://ria.ru/20240514/kochnev-1946005856.html
Путин назначил Кочнева директором ФСО
Путин назначил Кочнева директором ФСО - РИА Новости, 14.05.2024
Путин назначил Кочнева директором ФСО
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Кочнева директором ФСО, сообщается во вторник на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:35
2024-05-14T21:35
2024-05-14T21:47
владимир путин
политика
россия
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Кочнева директором ФСО, сообщается во вторник на сайте Кремля."Глава государства назначил:... Кочнева Дмитрия Викторович – директором Федеральной службы охраны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/kochnev-1945532698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, назначение нового состава правительства россии
Владимир Путин, Политика, Россия, Назначение нового состава правительства России
Путин назначил Кочнева директором ФСО
Путин назначил Дмитрия Кочнева директором Федеральной службы охраны