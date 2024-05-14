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Путин назначил Кочнева директором ФСО - РИА Новости, 14.05.2024
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21:35 14.05.2024 (обновлено: 21:47 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/kochnev-1946005856.html
Путин назначил Кочнева директором ФСО
Путин назначил Кочнева директором ФСО - РИА Новости, 14.05.2024
Путин назначил Кочнева директором ФСО
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Кочнева директором ФСО, сообщается во вторник на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:35
2024-05-14T21:47
владимир путин
политика
россия
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Кочнева директором ФСО, сообщается во вторник на сайте Кремля."Глава государства назначил:... Кочнева Дмитрия Викторович – директором Федеральной службы охраны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/kochnev-1945532698.html
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владимир путин, политика, россия, назначение нового состава правительства россии
Владимир Путин, Политика, Россия, Назначение нового состава правительства России
Путин назначил Кочнева директором ФСО

Путин назначил Дмитрия Кочнева директором Федеральной службы охраны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Кочнев
Дмитрий Кочнев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Кочнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Кочнева директором ФСО, сообщается во вторник на сайте Кремля.
"Глава государства назначил:... Кочнева Дмитрия Викторович – директором Федеральной службы охраны", - говорится в сообщении.
Директор Федеральной службы охраны РФ (ФСО России) Дмитрий Кочнев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Дмитрия Кочнева
Вчера, 21:45
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияНазначение нового состава правительства России
 
 
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