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Биография Дмитрия Кочнева - РИА Новости, 14.05.2024
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21:45 14.05.2024 (обновлено: 22:23 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/kochnev-1945532698.html
Биография Дмитрия Кочнева
Биография Дмитрия Кочнева - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Дмитрия Кочнева
Директор Федеральной службы охраны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Викторович Кочнев родился 1 марта 1964 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:45
2024-05-14T22:23
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россия
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ссср
политика
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Директор Федеральной службы охраны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Викторович Кочнев родился 1 марта 1964 года в Москве.Образование – высшее специальное.В 1982-1984 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.С 1984 по 2002 год служил в силовых ведомствах СССР и Российской Федерации.В 2002 году Дмитрий Кочнев начал работу в органах государственной охраны Российской Федерации.В декабре 2015 года был назначен на должность заместителя директора Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО РФ) – руководителем Службы безопасности президента Российской Федерации ФСО РФ.26 мая 2016 года указом президента Российской Федерации назначен директором Федеральной службы охраны Российской Федерации.Генерал армии (2020).Удостоен ряда государственных и ведомственных наград.Семейное положение – женат.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, москва, ссср, политика
Справки, Россия, Москва, СССР, Политика

Биография Дмитрия Кочнева

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Кочнев
Дмитрий Кочнев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Кочнев. Архивное фото
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Директор Федеральной службы охраны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Викторович Кочнев родился 1 марта 1964 года в Москве.
Образование – высшее специальное.
В 1982-1984 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.
С 1984 по 2002 год служил в силовых ведомствах СССР и Российской Федерации.
В 2002 году Дмитрий Кочнев начал работу в органах государственной охраны Российской Федерации.
В декабре 2015 года был назначен на должность заместителя директора Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО РФ) – руководителем Службы безопасности президента Российской Федерации ФСО РФ.
26 мая 2016 года указом президента Российской Федерации назначен директором Федеральной службы охраны Российской Федерации.
Генерал армии (2020).
Удостоен ряда государственных и ведомственных наград.
Семейное положение – женат.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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