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Биография Дмитрия Кочнева
Биография Дмитрия Кочнева - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Дмитрия Кочнева
Директор Федеральной службы охраны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Викторович Кочнев родился 1 марта 1964 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:45
2024-05-14T21:45
2024-05-14T22:23
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Директор Федеральной службы охраны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Викторович Кочнев родился 1 марта 1964 года в Москве.Образование – высшее специальное.В 1982-1984 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.С 1984 по 2002 год служил в силовых ведомствах СССР и Российской Федерации.В 2002 году Дмитрий Кочнев начал работу в органах государственной охраны Российской Федерации.В декабре 2015 года был назначен на должность заместителя директора Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО РФ) – руководителем Службы безопасности президента Российской Федерации ФСО РФ.26 мая 2016 года указом президента Российской Федерации назначен директором Федеральной службы охраны Российской Федерации.Генерал армии (2020).Удостоен ряда государственных и ведомственных наград.Семейное положение – женат.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Справки, Россия, Москва, СССР, Политика
Директор Федеральной службы охраны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Викторович Кочнев родился
1 марта 1964 года в Москве.
Образование – высшее специальное.
В 1982-1984 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.
С 1984 по 2002 год служил в силовых ведомствах СССР и Российской Федерации.
В 2002 году Дмитрий Кочнев начал работу в органах государственной охраны Российской Федерации.
В декабре 2015 года был назначен
на должность заместителя директора Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО РФ) – руководителем Службы безопасности президента Российской Федерации ФСО РФ.
26 мая 2016 года указом президента Российской Федерации назначен директором Федеральной службы охраны
Российской Федерации.
Удостоен ряда государственных и ведомственных наград.
Семейное положение – женат.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников