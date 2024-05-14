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Биография Дмитрия Кочнева

Биография Дмитрия Кочнева - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Дмитрия Кочнева

Директор Федеральной службы охраны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Викторович Кочнев родился 1 марта 1964 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:45

2024-05-14T21:45

2024-05-14T22:23

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Директор Федеральной службы охраны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Викторович Кочнев родился 1 марта 1964 года в Москве.Образование – высшее специальное.В 1982-1984 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.С 1984 по 2002 год служил в силовых ведомствах СССР и Российской Федерации.В 2002 году Дмитрий Кочнев начал работу в органах государственной охраны Российской Федерации.В декабре 2015 года был назначен на должность заместителя директора Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО РФ) – руководителем Службы безопасности президента Российской Федерации ФСО РФ.26 мая 2016 года указом президента Российской Федерации назначен директором Федеральной службы охраны Российской Федерации.Генерал армии (2020).Удостоен ряда государственных и ведомственных наград.Семейное положение – женат.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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