https://ria.ru/20240514/kitay-1945956316.html

Ушаков назвал сотрудничество России и Китая стабилизирующим фактором

Ушаков назвал сотрудничество России и Китая стабилизирующим фактором - РИА Новости, 14.05.2024

Ушаков назвал сотрудничество России и Китая стабилизирующим фактором

Сотрудничество России и Китая является одним из стабилизирующих факторов в международных делах в целом, убежден помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:42

2024-05-14T17:42

2024-05-14T17:42

россия

китай

пекин

юрий ушаков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая является одним из стабилизирующих факторов в международных делах в целом, убежден помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность президента РФ. "Что касается международного сотрудничества, то понятно, что взаимодействие наших двух стран – это один из ключевых стабилизирующих факторов, вообще в целом в международных делах. Москва и Пекин занимают близкие или полностью совпадающие позиции по большинству внешнеполитических проблем", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что Россия ценит взвешенную позицию КНР по украинскому кризису и готовящейся "мирной" конференции в Швейцарии, в отношении которой у Пекина есть понимание того, что обсуждать урегулирование кризиса на Украине без участия России непродуктивно.

https://ria.ru/20240508/mnogopolyarnost-1944625049.html

https://ria.ru/20240509/putin-1944838627.html

россия

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, пекин, юрий ушаков, владимир путин, в мире