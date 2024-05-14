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Ушаков назвал сотрудничество России и Китая стабилизирующим фактором - РИА Новости, 14.05.2024
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17:42 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/kitay-1945956316.html
Ушаков назвал сотрудничество России и Китая стабилизирующим фактором
Ушаков назвал сотрудничество России и Китая стабилизирующим фактором - РИА Новости, 14.05.2024
Ушаков назвал сотрудничество России и Китая стабилизирующим фактором
Сотрудничество России и Китая является одним из стабилизирующих факторов в международных делах в целом, убежден помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:42
2024-05-14T17:42
россия
китай
пекин
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая является одним из стабилизирующих факторов в международных делах в целом, убежден помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность президента РФ. "Что касается международного сотрудничества, то понятно, что взаимодействие наших двух стран – это один из ключевых стабилизирующих факторов, вообще в целом в международных делах. Москва и Пекин занимают близкие или полностью совпадающие позиции по большинству внешнеполитических проблем", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что Россия ценит взвешенную позицию КНР по украинскому кризису и готовящейся "мирной" конференции в Швейцарии, в отношении которой у Пекина есть понимание того, что обсуждать урегулирование кризиса на Украине без участия России непродуктивно.
https://ria.ru/20240508/mnogopolyarnost-1944625049.html
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россия, китай, пекин, юрий ушаков, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Пекин, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Ушаков назвал сотрудничество России и Китая стабилизирующим фактором

Ушаков: сотрудничество России и Китая является одним из стабилизирующих факторов

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая является одним из стабилизирующих факторов в международных делах в целом, убежден помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность президента РФ.
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"Что касается международного сотрудничества, то понятно, что взаимодействие наших двух стран – это один из ключевых стабилизирующих факторов, вообще в целом в международных делах. Москва и Пекин занимают близкие или полностью совпадающие позиции по большинству внешнеполитических проблем", - сказал Ушаков журналистам.
Он добавил, что Россия ценит взвешенную позицию КНР по украинскому кризису и готовящейся "мирной" конференции в Швейцарии, в отношении которой у Пекина есть понимание того, что обсуждать урегулирование кризиса на Украине без участия России непродуктивно.
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РоссияКитайПекинЮрий УшаковВладимир ПутинВ мире
 
 
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