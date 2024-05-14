https://ria.ru/20240514/kitay-1945956316.html
Ушаков назвал сотрудничество России и Китая стабилизирующим фактором
Ушаков назвал сотрудничество России и Китая стабилизирующим фактором - РИА Новости, 14.05.2024
Ушаков назвал сотрудничество России и Китая стабилизирующим фактором
Сотрудничество России и Китая является одним из стабилизирующих факторов в международных делах в целом, убежден помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:42
2024-05-14T17:42
2024-05-14T17:42
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юрий ушаков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая является одним из стабилизирующих факторов в международных делах в целом, убежден помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность президента РФ. "Что касается международного сотрудничества, то понятно, что взаимодействие наших двух стран – это один из ключевых стабилизирующих факторов, вообще в целом в международных делах. Москва и Пекин занимают близкие или полностью совпадающие позиции по большинству внешнеполитических проблем", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что Россия ценит взвешенную позицию КНР по украинскому кризису и готовящейся "мирной" конференции в Швейцарии, в отношении которой у Пекина есть понимание того, что обсуждать урегулирование кризиса на Украине без участия России непродуктивно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, пекин, юрий ушаков, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Пекин, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Ушаков назвал сотрудничество России и Китая стабилизирующим фактором
Ушаков: сотрудничество России и Китая является одним из стабилизирующих факторов