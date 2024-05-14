https://ria.ru/20240514/kitay-1945955807.html
К визиту Путина в Китай подготовили много документов, рассказал Ушаков
К визиту Путина в Китай подготовили много документов, рассказал Ушаков - РИА Новости, 14.05.2024
К визиту Путина в Китай подготовили много документов, рассказал Ушаков
К визиту президента России Владимира Путина в Китай подготовлен большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:41
2024-05-14T17:41
2024-05-14T17:41
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китай
юрий ушаков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. К визиту президента России Владимира Путина в Китай подготовлен большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Всего в присутствии лидеров планируется подписать 11 межправительственных документов, но к визиту подготовлен огромный пакет других соглашений и документов, в том числе коммерческого характера, которые будут также подписаны, но не в присутствии лидеров", – сообщил Ушаков. Сами лидеры планируют подписать совместное заявление России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. "В этом году 75 лет исполняется установлению дипотношений (России и КНР – ред.), и в этой связи будет принят развернутый документ – больше 30 страниц. В нем будет отмечен особый характер наших двусторонних отношений, будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка", – рассказал Ушаков. Кроме того, по его словам, на полях восьмого российско-китайского ЭКСПО, в церемонии открытия которого примет участие президент России, будут подписаны и межрегиональные соглашения.
https://ria.ru/20240514/uilkerson-1945899064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
К визиту Путина в Китай подготовили много документов, рассказал Ушаков
Ушаков: к визиту Путина в КНР подготовили много документов, включая коммерческие
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. К визиту президента России Владимира Путина в Китай подготовлен большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Всего в присутствии лидеров планируется подписать 11 межправительственных документов, но к визиту подготовлен огромный пакет других соглашений и документов, в том числе коммерческого характера, которые будут также подписаны, но не в присутствии лидеров", – сообщил Ушаков.
Сами лидеры планируют подписать совместное заявление России и Китая
об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
"В этом году 75 лет исполняется установлению дипотношений (России и КНР – ред.), и в этой связи будет принят развернутый документ – больше 30 страниц. В нем будет отмечен особый характер наших двусторонних отношений, будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка", – рассказал Ушаков.
Кроме того, по его словам, на полях восьмого российско-китайского ЭКСПО, в церемонии открытия которого примет участие президент России, будут подписаны и межрегиональные соглашения.