https://ria.ru/20240514/kitay-1945955807.html

К визиту Путина в Китай подготовили много документов, рассказал Ушаков

К визиту Путина в Китай подготовили много документов, рассказал Ушаков - РИА Новости, 14.05.2024

К визиту Путина в Китай подготовили много документов, рассказал Ушаков

К визиту президента России Владимира Путина в Китай подготовлен большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:41

2024-05-14T17:41

2024-05-14T17:41

россия

китай

юрий ушаков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. К визиту президента России Владимира Путина в Китай подготовлен большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Всего в присутствии лидеров планируется подписать 11 межправительственных документов, но к визиту подготовлен огромный пакет других соглашений и документов, в том числе коммерческого характера, которые будут также подписаны, но не в присутствии лидеров", – сообщил Ушаков. Сами лидеры планируют подписать совместное заявление России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. "В этом году 75 лет исполняется установлению дипотношений (России и КНР – ред.), и в этой связи будет принят развернутый документ – больше 30 страниц. В нем будет отмечен особый характер наших двусторонних отношений, будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка", – рассказал Ушаков. Кроме того, по его словам, на полях восьмого российско-китайского ЭКСПО, в церемонии открытия которого примет участие президент России, будут подписаны и межрегиональные соглашения.

https://ria.ru/20240514/uilkerson-1945899064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, в мире