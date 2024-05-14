https://ria.ru/20240514/kitay-1945950261.html
Партнерство России и Китая устойчиво к внешнему давлению, заявил Ушаков
Партнерство России и Китая устойчиво к внешнему давлению, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.05.2024
Партнерство России и Китая устойчиво к внешнему давлению, заявил Ушаков
Партнерство РФ и Китая демонстрирует устойчивость к любому внешнему давлению, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с журналистами. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:34
2024-05-14T17:34
2024-05-14T17:35
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Партнерство РФ и Китая демонстрирует устойчивость к любому внешнему давлению, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с журналистами. По словам Ушакова, партнерство РФ и Китая основано на уважении суверенитета, интересов друг друга, носит доверительный характер и является взаимовыгодным. "Очень важно, в нынешних условиях это партнерство демонстрирует устойчивость к любому внешнему давлению", - сказал Ушаков. Он добавил, что сотрудничество России и Китая развивается во всех сферах."Сегодня сотрудничество уверенно развивается во всех сферах, и как неоднократно подчеркивали наши руководители, и, прежде всего, председатель (КНР) Си Цзиньпин, это партнерство является образцом межгосударственных связей в XXI веке", - отметил Ушаков.Президент России Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20240514/uilkerson-1945899064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Партнерство России и Китая устойчиво к внешнему давлению, заявил Ушаков
Ушаков: партнерство России и КНР демонстрирует устойчивость к внешнему давлению
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Партнерство РФ и Китая демонстрирует устойчивость к любому внешнему давлению, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с журналистами.
По словам Ушакова, партнерство РФ и Китая основано на уважении суверенитета, интересов друг друга, носит доверительный характер и является взаимовыгодным.
"Очень важно, в нынешних условиях это партнерство демонстрирует устойчивость к любому внешнему давлению", - сказал Ушаков.
Он добавил, что сотрудничество России и Китая развивается во всех сферах.
"Сегодня сотрудничество уверенно развивается во всех сферах, и как неоднократно подчеркивали наши руководители, и, прежде всего, председатель (КНР) Си Цзиньпин, это партнерство является образцом межгосударственных связей в XXI веке", - отметил Ушаков.
Президент России Владимир Путин
посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина
16-17 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.