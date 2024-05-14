https://ria.ru/20240514/kitay-1945950261.html

Партнерство России и Китая устойчиво к внешнему давлению, заявил Ушаков

Партнерство России и Китая устойчиво к внешнему давлению, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.05.2024

Партнерство России и Китая устойчиво к внешнему давлению, заявил Ушаков

Партнерство РФ и Китая демонстрирует устойчивость к любому внешнему давлению, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с журналистами. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:34

2024-05-14T17:34

2024-05-14T17:35

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Партнерство РФ и Китая демонстрирует устойчивость к любому внешнему давлению, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с журналистами. По словам Ушакова, партнерство РФ и Китая основано на уважении суверенитета, интересов друг друга, носит доверительный характер и является взаимовыгодным. "Очень важно, в нынешних условиях это партнерство демонстрирует устойчивость к любому внешнему давлению", - сказал Ушаков. Он добавил, что сотрудничество России и Китая развивается во всех сферах."Сегодня сотрудничество уверенно развивается во всех сферах, и как неоднократно подчеркивали наши руководители, и, прежде всего, председатель (КНР) Си Цзиньпин, это партнерство является образцом межгосударственных связей в XXI веке", - отметил Ушаков.Президент России Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20240514/uilkerson-1945899064.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, в мире