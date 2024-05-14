Рейтинг@Mail.ru
В МИД Китая назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/kitay-1945789209.html
В МИД Китая назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
В МИД Китая назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.05.2024
В МИД Китая назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Лидеры РФ и КНР в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай обсудят сотрудничество в различных областях, а также международные и региональные... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:40
2024-05-14T10:40
китай
россия
пекин
владимир путин
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_ce3b3bc9a7e171ba9f66b999866794b1.jpg
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Лидеры РФ и КНР в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай обсудят сотрудничество в различных областях, а также международные и региональные вопросы, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Путин в ходе визита посетит два китайских города – Пекин и Харбин. "В ходе визита председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией обменяются мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве в различных областях, а также о международных и региональных вопросах, представляющих общий интерес", - заявил дипломат. Он отметил, что другие подробности визита будут обнародованы позже.
https://ria.ru/20240514/putin-1945786061.html
https://ria.ru/20240408/lavrov-1938477592.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8754a7cce9caee364119b43e038f4f68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
В МИД Китая назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин обсудят международные и региональные вопросы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Лидеры РФ и КНР в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай обсудят сотрудничество в различных областях, а также международные и региональные вопросы, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Путин в ходе визита посетит два китайских города – Пекин и Харбин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Путин и Си Цзиньпин планируют подписание совместного заявления
Вчера, 10:14
"В ходе визита председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией обменяются мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве в различных областях, а также о международных и региональных вопросах, представляющих общий интерес", - заявил дипломат.
Он отметил, что другие подробности визита будут обнародованы позже.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Лавров прибыл в Китай
8 апреля, 03:37
 
КитайРоссияПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала