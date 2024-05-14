https://ria.ru/20240514/kitay-1945789209.html
В МИД Китая назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
В МИД Китая назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.05.2024
В МИД Китая назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Лидеры РФ и КНР в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай обсудят сотрудничество в различных областях, а также международные и региональные... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:40
2024-05-14T10:40
2024-05-14T10:40
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ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Лидеры РФ и КНР в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай обсудят сотрудничество в различных областях, а также международные и региональные вопросы, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Путин в ходе визита посетит два китайских города – Пекин и Харбин. "В ходе визита председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией обменяются мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве в различных областях, а также о международных и региональных вопросах, представляющих общий интерес", - заявил дипломат. Он отметил, что другие подробности визита будут обнародованы позже.
https://ria.ru/20240514/putin-1945786061.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
В МИД Китая назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин обсудят международные и региональные вопросы
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Лидеры РФ и КНР в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай обсудят сотрудничество в различных областях, а также международные и региональные вопросы, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Путин в ходе визита посетит два китайских города – Пекин
и Харбин
.
"В ходе визита председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией обменяются мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве в различных областях, а также о международных и региональных вопросах, представляющих общий интерес", - заявил дипломат.
Он отметил, что другие подробности визита будут обнародованы позже.