https://ria.ru/20240514/kitay-1945789209.html

В МИД Китая назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

В МИД Китая назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.05.2024

В МИД Китая назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Лидеры РФ и КНР в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай обсудят сотрудничество в различных областях, а также международные и региональные... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:40

2024-05-14T10:40

2024-05-14T10:40

китай

россия

пекин

владимир путин

си цзиньпин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_ce3b3bc9a7e171ba9f66b999866794b1.jpg

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Лидеры РФ и КНР в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай обсудят сотрудничество в различных областях, а также международные и региональные вопросы, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Путин в ходе визита посетит два китайских города – Пекин и Харбин. "В ходе визита председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией обменяются мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве в различных областях, а также о международных и региональных вопросах, представляющих общий интерес", - заявил дипломат. Он отметил, что другие подробности визита будут обнародованы позже.

https://ria.ru/20240514/putin-1945786061.html

https://ria.ru/20240408/lavrov-1938477592.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, в мире