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Биография Владислава Китаева

Биография Владислава Китаева - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Владислава Китаева

Руководитель протокола президента РФ Владислав Николаевич Китаев родился 10 апреля 1978 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:59

2024-05-14T13:59

2024-05-14T13:59

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Руководитель протокола президента РФ Владислав Николаевич Китаев родился 10 апреля 1978 года в Москве.В 2000 году окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России.В 2000-2005 годах работал в департаменте Северной Америки МИД России, затем в посольстве Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.С 2005 по 2007 год занимал различные должности в протокольно-организационном управлении президента РФ.В 2007-2008 годах – референт первого заместителя председателя правительства РФ Сергея Иванова.С 2008 по 2012 год работал заместителем директора, директором департамента протокола правительства РФ. С 9 июня 2012 года – начальник управления протокола президента РФ.8 сентября 2016 года был назначен руководителем протокола президента РФ. 13 июня 2018 года был переназначен на пост руководителя протокола президента РФ.14 мая 2024 года указом президента РФ Владислав Китаев снова назначен на должность руководителя протокола главы государства. Владислав Китаев имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса (2012).Награжден орденом Дружбы и орденом Александра Невского.Имеет Благодарность президента РФ (2006).Владеет английским и немецким языками.Владислав Китаев женат, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, москва, владислав китаев, северная америка, политика