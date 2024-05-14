https://ria.ru/20240514/kitaev-1945795162.html
Руководитель протокола президента России сохранил свой пост
Руководитель протокола президента России сохранил свой пост - РИА Новости, 14.05.2024
Руководитель протокола президента России сохранил свой пост
Руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев сохранил свой пост, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:01
2024-05-14T11:01
2024-05-14T11:21
политика
россия
владислав китаев
владимир путин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев сохранил свой пост, сообщается на сайте Кремля."Своими указами глава государства назначил... Китаева Владислава Николаевича – руководителем протокола Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владислав китаев, владимир путин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Владислав Китаев, Владимир Путин, Назначение нового состава правительства России
Руководитель протокола президента России сохранил свой пост
Путин переназначил Китаева на должность руководителя своего протокола