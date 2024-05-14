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Руководитель протокола президента России сохранил свой пост - РИА Новости, 14.05.2024
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11:01 14.05.2024 (обновлено: 11:21 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/kitaev-1945795162.html
Руководитель протокола президента России сохранил свой пост
Руководитель протокола президента России сохранил свой пост - РИА Новости, 14.05.2024
Руководитель протокола президента России сохранил свой пост
Руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев сохранил свой пост, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:01
2024-05-14T11:21
политика
россия
владислав китаев
владимир путин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев сохранил свой пост, сообщается на сайте Кремля."Своими указами глава государства назначил... Китаева Владислава Николаевича – руководителем протокола Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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политика, россия, владислав китаев, владимир путин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Владислав Китаев, Владимир Путин, Назначение нового состава правительства России
Руководитель протокола президента России сохранил свой пост

Путин переназначил Китаева на должность руководителя своего протокола

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНачальник Управления протокола президента РФ Владислав Китаев
Начальник Управления протокола президента РФ Владислав Китаев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Начальник Управления протокола президента РФ Владислав Китаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев сохранил свой пост, сообщается на сайте Кремля.
"Своими указами глава государства назначил... Китаева Владислава Николаевича – руководителем протокола Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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