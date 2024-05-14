https://ria.ru/20240514/khortitsa-1945754234.html

СМИ: арестованы бывшие активы производителя "Хортицы"

СМИ: арестованы бывшие активы производителя "Хортицы" - РИА Новости, 14.05.2024

СМИ: арестованы бывшие активы производителя "Хортицы"

Ленинский районный суд Курска арестовал семь юрлиц, ранее связанных с основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком* (внесен в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T01:51

2024-05-14T01:51

2024-05-14T01:51

россия

курск

вологда

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Курска арестовал семь юрлиц, ранее связанных с основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком* (внесен в перечень террористов и экстремистов), пишет РБК со ссылкой на данные базы Федеральной службы судебных приставов.Речь идет о заводах в Крыму, Вологде и Мытищах, а также нескольких дистрибьюторах.По данным из открытых источников, Черняк* является основателем и генеральным директором холдинга Global Spirits, владеющего торговыми марками "Хортица", "Первак" и "Шустов".На фоне спецоперации, как писал Forbes, Global Spirits отозвал право лицензию на производство алкоголя на российских предприятиях, с которыми существовала соответствующая договоренность. Затем, по данным "Коммерсанта", у заводов сменился владелец.В августе прошлого года Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка* по делу о содействии террористической деятельности. Летом 2023-го Следственный комитет заявлял, что украинский бизнесмен объявлен в розыск, его обвиняют в финансировании террористической деятельности вооруженных сил Украины.При этом в конце прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Черняка* в сотрудничестве с Россией. По версии спецслужбы, его предприятия только за 2022 год перечислили в российскую казну более 157 миллионов долларов. По утверждению бизнесмена, в России на компании его холдинга наложены санкции с 2014 года, он отрицает наличие каких-либо активов на территории страны.*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом

https://ria.ru/20240508/kolomoyskiy-1944732730.html

https://ria.ru/20240513/zaderzhanie-1945481216.html

россия

курск

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россия, курск, вологда, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина