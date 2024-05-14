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СМИ: арестованы бывшие активы производителя "Хортицы" - РИА Новости, 14.05.2024
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01:51 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/khortitsa-1945754234.html
СМИ: арестованы бывшие активы производителя "Хортицы"
СМИ: арестованы бывшие активы производителя "Хортицы" - РИА Новости, 14.05.2024
СМИ: арестованы бывшие активы производителя "Хортицы"
Ленинский районный суд Курска арестовал семь юрлиц, ранее связанных с основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком* (внесен в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T01:51
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россия
курск
вологда
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
украина
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Курска арестовал семь юрлиц, ранее связанных с основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком* (внесен в перечень террористов и экстремистов), пишет РБК со ссылкой на данные базы Федеральной службы судебных приставов.Речь идет о заводах в Крыму, Вологде и Мытищах, а также нескольких дистрибьюторах.По данным из открытых источников, Черняк* является основателем и генеральным директором холдинга Global Spirits, владеющего торговыми марками "Хортица", "Первак" и "Шустов".На фоне спецоперации, как писал Forbes, Global Spirits отозвал право лицензию на производство алкоголя на российских предприятиях, с которыми существовала соответствующая договоренность. Затем, по данным "Коммерсанта", у заводов сменился владелец.В августе прошлого года Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка* по делу о содействии террористической деятельности. Летом 2023-го Следственный комитет заявлял, что украинский бизнесмен объявлен в розыск, его обвиняют в финансировании террористической деятельности вооруженных сил Украины.При этом в конце прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Черняка* в сотрудничестве с Россией. По версии спецслужбы, его предприятия только за 2022 год перечислили в российскую казну более 157 миллионов долларов. По утверждению бизнесмена, в России на компании его холдинга наложены санкции с 2014 года, он отрицает наличие каких-либо активов на территории страны.*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
https://ria.ru/20240508/kolomoyskiy-1944732730.html
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россия, курск, вологда, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина
Россия, Курск, Вологда, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Украина
СМИ: арестованы бывшие активы производителя "Хортицы"

РБК: в России арестовали бывшие активы производителя "Хортицы"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСотрудник службы судебных приставов
Сотрудник службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сотрудник службы судебных приставов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Курска арестовал семь юрлиц, ранее связанных с основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком* (внесен в перечень террористов и экстремистов), пишет РБК со ссылкой на данные базы Федеральной службы судебных приставов.
Речь идет о заводах в Крыму, Вологде и Мытищах, а также нескольких дистрибьюторах.
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По данным из открытых источников, Черняк* является основателем и генеральным директором холдинга Global Spirits, владеющего торговыми марками "Хортица", "Первак" и "Шустов".
На фоне спецоперации, как писал Forbes, Global Spirits отозвал право лицензию на производство алкоголя на российских предприятиях, с которыми существовала соответствующая договоренность. Затем, по данным "Коммерсанта", у заводов сменился владелец.
В августе прошлого года Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка* по делу о содействии террористической деятельности. Летом 2023-го Следственный комитет заявлял, что украинский бизнесмен объявлен в розыск, его обвиняют в финансировании террористической деятельности вооруженных сил Украины.
При этом в конце прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Черняка* в сотрудничестве с Россией. По версии спецслужбы, его предприятия только за 2022 год перечислили в российскую казну более 157 миллионов долларов. По утверждению бизнесмена, в России на компании его холдинга наложены санкции с 2014 года, он отрицает наличие каких-либо активов на территории страны.
*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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