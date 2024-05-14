https://ria.ru/20240514/kharkov-1945963634.html

"Произошло стремительно". На Западе рассказали, что случилось под Харьковом

"Произошло стремительно". На Западе рассказали, что случилось под Харьковом - РИА Новости, 14.05.2024

"Произошло стремительно". На Западе рассказали, что случилось под Харьковом

Оборона ВСУ под Харьковом обрушивается стремительно, несмотря на присутствие там элитных подразделений, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:12

2024-05-14T18:12

2024-05-14T18:12

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Оборона ВСУ под Харьковом обрушивается стремительно, несмотря на присутствие там элитных подразделений, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Украинская оборона рушится очень быстро. Становится сложно удерживать позиции, это приводит к перенапряжению элитных подразделений, которые еще остались в ограниченном количестве в ВСУ", — заявил эксперт.По его словам, удар в этом направлении показал существенную уязвимость украинской военной машины и правительства Владимира Зеленского. Как отметил Меркурис, в высших эшелонах власти в Киеве сейчас царит паника, все обвиняют друг друга в провалах на фронте.Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.

https://ria.ru/20240514/udar-1945927859.html

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