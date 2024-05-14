https://ria.ru/20240514/kharkov-1945923229.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 14.05.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:30
2024-05-14T16:30
2024-05-14T16:30
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.11 мск, тревога в Харьковской области звучит около двух часов. "В Харькове слышен взрыв, сообщили корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении "Общественного". Спустя несколько минут после оригинальной публикации, "Общественное" сообщил о втором взрыве в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240514/uilkerson-1945899064.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф
В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги