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Мирные жители остаются в селах Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945837215.html
Мирные жители остаются в селах Харьковской области, заявил Ганчев
Мирные жители остаются в селах Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 14.05.2024
Мирные жители остаются в селах Харьковской области, заявил Ганчев
Жители сел в Харьковской области отказываются покидать свои дома, власти оказывают им помощь, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:45
2024-05-14T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
волчанск
виталий ганчев
украина
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Жители сел в Харьковской области отказываются покидать свои дома, власти оказывают им помощь, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев. Глава Волчанской горадминистрации в Харьковской области Тамаз Гамбарашвили 10 мая сообщил о начале эвакуации жителей Волчанска и соседних населенных пунктов. "У нас есть информация о том, что часть местных жителей некоторых поселков все-таки отказалась покидать свои дома. В нашу администрацию уже поступают определенные обращения. Мы, конечно, с ними уже работаем", - сказал Ганчев. Ранее он сообщал, что российские военные контролируют западную и северную части Волчанска, города в Харьковской области на границе с Россией. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
харьковская область
россия
волчанск
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в мире, харьковская область, россия, волчанск, виталий ганчев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Волчанск, Виталий Ганчев, Украина
Мирные жители остаются в селах Харьковской области, заявил Ганчев

Ганчев: жители сел в Харьковской области отказываются покидать свои дома

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости
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Глава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Жители сел в Харьковской области отказываются покидать свои дома, власти оказывают им помощь, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев.
Глава Волчанской горадминистрации в Харьковской области Тамаз Гамбарашвили 10 мая сообщил о начале эвакуации жителей Волчанска и соседних населенных пунктов.
"У нас есть информация о том, что часть местных жителей некоторых поселков все-таки отказалась покидать свои дома. В нашу администрацию уже поступают определенные обращения. Мы, конечно, с ними уже работаем", - сказал Ганчев. Ранее он сообщал, что российские военные контролируют западную и северную части Волчанска, города в Харьковской области на границе с Россией.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВолчанскВиталий ГанчевУкраина
 
 
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