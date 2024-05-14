Мирные жители остаются в селах Харьковской области, заявил Ганчев
Ганчев: жители сел в Харьковской области отказываются покидать свои дома
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Жители сел в Харьковской области отказываются покидать свои дома, власти оказывают им помощь, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев.
Глава Волчанской горадминистрации в Харьковской области Тамаз Гамбарашвили 10 мая сообщил о начале эвакуации жителей Волчанска и соседних населенных пунктов.
"У нас есть информация о том, что часть местных жителей некоторых поселков все-таки отказалась покидать свои дома. В нашу администрацию уже поступают определенные обращения. Мы, конечно, с ними уже работаем", - сказал Ганчев. Ранее он сообщал, что российские военные контролируют западную и северную части Волчанска, города в Харьковской области на границе с Россией.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.