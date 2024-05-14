https://ria.ru/20240514/kharkov-1945837215.html

Мирные жители остаются в селах Харьковской области, заявил Ганчев

Мирные жители остаются в селах Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 14.05.2024

Мирные жители остаются в селах Харьковской области, заявил Ганчев

Жители сел в Харьковской области отказываются покидать свои дома, власти оказывают им помощь, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:45

2024-05-14T12:45

2024-05-14T12:45

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Жители сел в Харьковской области отказываются покидать свои дома, власти оказывают им помощь, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев. Глава Волчанской горадминистрации в Харьковской области Тамаз Гамбарашвили 10 мая сообщил о начале эвакуации жителей Волчанска и соседних населенных пунктов. "У нас есть информация о том, что часть местных жителей некоторых поселков все-таки отказалась покидать свои дома. В нашу администрацию уже поступают определенные обращения. Мы, конечно, с ними уже работаем", - сказал Ганчев. Ранее он сообщал, что российские военные контролируют западную и северную части Волчанска, города в Харьковской области на границе с Россией. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

харьковская область

россия

волчанск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, россия, волчанск, виталий ганчев, украина