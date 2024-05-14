https://ria.ru/20240514/kharkov-1945764390.html
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе - РИА Новости, 14.05.2024
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе был слышен взрыв. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T06:18
2024-05-14T06:18
2024-05-14T06:18
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе был слышен взрыв. В Харьковской области действует воздушная тревога "В городе был слышен взрыв. Сейчас выясняем - удар был по Харькову или по его окрестностям", - приводит слова Терехова украинский "24-й канал". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240514/uman-1945754739.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Мэр Харькова Терехов: в городе прогремел взрыв