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В Долгопрудном два класса отправили на карантин из-за учеников с гепатитом - РИА Новости, 14.05.2024
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15:27 14.05.2024 (обновлено: 19:34 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/karantin-1945897058.html
В Долгопрудном два класса отправили на карантин из-за учеников с гепатитом
В Долгопрудном два класса отправили на карантин из-за учеников с гепатитом - РИА Новости, 14.05.2024
В Долгопрудном два класса отправили на карантин из-за учеников с гепатитом
Два класса МБОУ школы № 7 города Долгопрудный закрылись на карантин из-за двух учеников, заболевших гепатитом А, они проходят лечение в инфекционном отделении,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:27
2024-05-14T19:34
происшествия
долгопрудный
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Два класса МБОУ школы № 7 города Долгопрудный закрылись на карантин из-за двух учеников, заболевших гепатитом А, они проходят лечение в инфекционном отделении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Долгопрудненской больницы. &quot;Поступали, в школе два заболевших и карантин. Они в инфекционном отделении, не на дому лечатся&quot;, - ответили в пресс-службе на вопрос, не поступали ли в больницу обучающиеся 7-й школы с гепатитом А.Как добавили в больнице, карантин в школе объявлен в двух классах, "поскольку заболевшие учатся в разных классах, но они из одного домашнего очага заражения". Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что два класса школы №7 Долгопрудного закрыли на карантин до 30 мая из-за вспышки гепатита А.
https://ria.ru/20231024/lishay-1904945607.html
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происшествия, долгопрудный
Происшествия, Долгопрудный
В Долгопрудном два класса отправили на карантин из-за учеников с гепатитом

В Долгопрудном два класса отправили на карантин из-за учеников с гепатитом А

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк Медицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Два класса МБОУ школы № 7 города Долгопрудный закрылись на карантин из-за двух учеников, заболевших гепатитом А, они проходят лечение в инфекционном отделении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Долгопрудненской больницы.
«

"Поступали, в школе два заболевших и карантин. Они в инфекционном отделении, не на дому лечатся", - ответили в пресс-службе на вопрос, не поступали ли в больницу обучающиеся 7-й школы с гепатитом А.

Как добавили в больнице, карантин в школе объявлен в двух классах, "поскольку заболевшие учатся в разных классах, но они из одного домашнего очага заражения".
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что два класса школы №7 Долгопрудного закрыли на карантин до 30 мая из-за вспышки гепатита А.
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