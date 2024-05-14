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Биография Дмитрия Калимулина - РИА Новости, 14.05.2024
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14:06 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/kalimulin-1945867871.html
Биография Дмитрия Калимулина
Биография Дмитрия Калимулина - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Дмитрия Калимулина
Помощник президента России – начальник референтуры президента России Дмитрий Рафаэльевич Калимулин родился 5 апреля 1971 года в городе Кемерово. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:06
2024-05-14T14:06
справки
россия
кемерово
александр невский
дмитрий калимулин
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Помощник президента России – начальник референтуры президента России Дмитрий Рафаэльевич Калимулин родился 5 апреля 1971 года в городе Кемерово.В 1993 году окончил исторический факультет, в 2000 году - юридический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова.С 1994 по 1995 год работал консультантом Управления экспертиз и прогнозов ТОО "Группа "МОСТ". В 1995 году был референтом по международным вопросам при председателе правления акционерного коммерческого банка "НЕФТЕК".В 1995-1997 годах – советник при председателе правления акционерного коммерческого банка "Транскредит".В 1997-2001 годах – советник аппарата референтов президента РФ, главный советник референтуры президента РФ.В 2001-2004 годах – референт президента РФ.В 2004-2008 годах – начальник референтуры президента РФ.25 апреля 2008 года Калимулин был назначен директором Департамента по подготовке текстов публичных выступлений председателя правительства РФ. 22 мая 2012 года Калимулин занял пост начальника референтуры президента РФ.13 июня 2018 года Дмитрий Калимулин назначен помощником президента РФ - начальником референтуры президента РФ.14 мая 2024 года указом президента РФ Дмитрий Калимулин был переназначен на должность помощника президента России – начальника референтуры президента России.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2004).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013), орденом Александра Невского и орденом Почета.Имеет Благодарности президента РФ (1999, м).Владеет английским и испанским языками.Женат, есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, кемерово, александр невский, дмитрий калимулин
Справки, Россия, Кемерово, Александр Невский, Дмитрий Калимулин

Биография Дмитрия Калимулина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНачальник референтуры президента РФ Дмитрий Калимулин
Начальник референтуры президента РФ Дмитрий Калимулин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Начальник референтуры президента РФ Дмитрий Калимулин
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Помощник президента России – начальник референтуры президента России Дмитрий Рафаэльевич Калимулин родился 5 апреля 1971 года в городе Кемерово.
В 1993 году окончил исторический факультет, в 2000 году - юридический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова.
С 1994 по 1995 год работал консультантом Управления экспертиз и прогнозов ТОО "Группа "МОСТ".
В 1995 году был референтом по международным вопросам при председателе правления акционерного коммерческого банка "НЕФТЕК".
В 1995-1997 годах – советник при председателе правления акционерного коммерческого банка "Транскредит".
В 1997-2001 годах – советник аппарата референтов президента РФ, главный советник референтуры президента РФ.
В 2001-2004 годах – референт президента РФ.
В 2004-2008 годах – начальник референтуры президента РФ.
25 апреля 2008 года Калимулин был назначен директором Департамента по подготовке текстов публичных выступлений председателя правительства РФ.
22 мая 2012 года Калимулин занял пост начальника референтуры президента РФ.
13 июня 2018 года Дмитрий Калимулин назначен помощником президента РФ - начальником референтуры президента РФ.
14 мая 2024 года указом президента РФ Дмитрий Калимулин был переназначен на должность помощника президента России – начальника референтуры президента России.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2004).
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013), орденом Александра Невского и орденом Почета.
Имеет Благодарности президента РФ (1999, м).
Владеет английским и испанским языками.
Женат, есть сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияКемеровоАлександр НевскийДмитрий Калимулин
 
 
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