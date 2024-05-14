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Иракские группировки заявили об ударе по Израилю с применением нового БПЛА - РИА Новости, 14.05.2024
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07:32 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/izrail-1945768098.html
Иракские группировки заявили об ударе по Израилю с применением нового БПЛА
Иракские группировки заявили об ударе по Израилю с применением нового БПЛА - РИА Новости, 14.05.2024
Иракские группировки заявили об ударе по Израилю с применением нового БПЛА
Иракские шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" заявили о первом использовании нового беспилотника "Аль-Арфад" для ударов по Израилю,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T07:32
2024-05-14T07:32
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 14 мая - РИА Новости. Иракские шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" заявили о первом использовании нового беспилотника "Аль-Арфад" для ударов по Израилю, говорится в сообщении в их Telegram-канале. "Продолжая сопротивление оккупации, в поддержку нашего народа в секторе Газа и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" вечером в понедельник, 13 мая, нанесли удары по жизненно важной цели в Умм ар-Рашраше (Эйлате) на наших оккупированных территориях, используя два беспилотника "Аль-Арфад", которые использовались впервые", - отмечается в сообщении иракских вооруженных группировок.
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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иракские группировки заявили об ударе по Израилю с применением нового БПЛА

Иракские группировки заявили о применении нового БПЛА для обстрела Израиля

© AP Photo / Hani MohammedШиитские повстанцы-хуситы неподалеку от президентского дворца в Сане, Йемен
Шиитские повстанцы-хуситы неподалеку от президентского дворца в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Шиитские повстанцы-хуситы неподалеку от президентского дворца в Сане, Йемен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 14 мая - РИА Новости. Иракские шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" заявили о первом использовании нового беспилотника "Аль-Арфад" для ударов по Израилю, говорится в сообщении в их Telegram-канале.
"Продолжая сопротивление оккупации, в поддержку нашего народа в секторе Газа и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" вечером в понедельник, 13 мая, нанесли удары по жизненно важной цели в Умм ар-Рашраше (Эйлате) на наших оккупированных территориях, используя два беспилотника "Аль-Арфад", которые использовались впервые", - отмечается в сообщении иракских вооруженных группировок.
Ракета израильской системы Железный купол перехватывает ракету - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Иракские группировки атаковали базу на юге Израиля
8 апреля, 00:58
 
ИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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