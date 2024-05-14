https://ria.ru/20240514/izrail-1945768098.html

Иракские группировки заявили об ударе по Израилю с применением нового БПЛА

Иракские группировки заявили об ударе по Израилю с применением нового БПЛА - РИА Новости, 14.05.2024

Иракские группировки заявили об ударе по Израилю с применением нового БПЛА

Иракские шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" заявили о первом использовании нового беспилотника "Аль-Арфад" для ударов по Израилю,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T07:32

2024-05-14T07:32

2024-05-14T07:32

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 14 мая - РИА Новости. Иракские шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" заявили о первом использовании нового беспилотника "Аль-Арфад" для ударов по Израилю, говорится в сообщении в их Telegram-канале. "Продолжая сопротивление оккупации, в поддержку нашего народа в секторе Газа и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" вечером в понедельник, 13 мая, нанесли удары по жизненно важной цели в Умм ар-Рашраше (Эйлате) на наших оккупированных территориях, используя два беспилотника "Аль-Арфад", которые использовались впервые", - отмечается в сообщении иракских вооруженных группировок.

https://ria.ru/20240408/izrail-1938471304.html

израиль

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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году