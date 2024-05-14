https://ria.ru/20240514/izrail-1945768098.html
Иракские группировки заявили об ударе по Израилю с применением нового БПЛА
Иракские группировки заявили об ударе по Израилю с применением нового БПЛА - РИА Новости, 14.05.2024
Иракские группировки заявили об ударе по Израилю с применением нового БПЛА
Иракские шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" заявили о первом использовании нового беспилотника "Аль-Арфад" для ударов по Израилю,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T07:32
2024-05-14T07:32
2024-05-14T07:32
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104377/42/1043774290_0:94:2000:1219_1920x0_80_0_0_e2a71a7bd5e35c9343d0a38394ca1528.jpg
ДОХА, 14 мая - РИА Новости. Иракские шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" заявили о первом использовании нового беспилотника "Аль-Арфад" для ударов по Израилю, говорится в сообщении в их Telegram-канале. "Продолжая сопротивление оккупации, в поддержку нашего народа в секторе Газа и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" вечером в понедельник, 13 мая, нанесли удары по жизненно важной цели в Умм ар-Рашраше (Эйлате) на наших оккупированных территориях, используя два беспилотника "Аль-Арфад", которые использовались впервые", - отмечается в сообщении иракских вооруженных группировок.
https://ria.ru/20240408/izrail-1938471304.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104377/42/1043774290_125:0:1874:1312_1920x0_80_0_0_96065196d33f139dc7ec8563c4cf2f48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иракские группировки заявили об ударе по Израилю с применением нового БПЛА
Иракские группировки заявили о применении нового БПЛА для обстрела Израиля
ДОХА, 14 мая - РИА Новости. Иракские шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" заявили о первом использовании нового беспилотника "Аль-Арфад" для ударов по Израилю, говорится в сообщении в их Telegram-канале.
"Продолжая сопротивление оккупации, в поддержку нашего народа в секторе Газа и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" вечером в понедельник, 13 мая, нанесли удары по жизненно важной цели в Умм ар-Рашраше (Эйлате) на наших оккупированных территориях, используя два беспилотника "Аль-Арфад", которые использовались впервые", - отмечается в сообщении иракских вооруженных группировок.