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Правовая организация призвала мир прекратить поставки оружия Израилю - РИА Новости, 14.05.2024
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07:29 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/izrail-1945767765.html
Правовая организация призвала мир прекратить поставки оружия Израилю
Правовая организация призвала мир прекратить поставки оружия Израилю - РИА Новости, 14.05.2024
Правовая организация призвала мир прекратить поставки оружия Израилю
Международная правозащитная организация Amnesty International призвала США, Великобританию и другие страны прекратить поставки оружия Израилю и предупредила,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T07:29
2024-05-14T07:29
в мире
сша
великобритания
израиль
джо байден
amnesty international
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала США, Великобританию и другие страны прекратить поставки оружия Израилю и предупредила, что в противном случае они рискуют стать соучастниками военных преступлений. "Израильским союзникам, включая США и Великобританию... следует приостановить военную помощь и продажу оружия Израилю, пока его силы безнаказанно допускают систематические и широкораспространенные нарушения законов войны в отношении палестинского гражданского населения", - сказано в пресс-релизе. "Правительства, которые продолжают поставлять оружие израильскому правительству, рискуют стать соучастниками военных преступлений", - добавили правозащитники. Президент США Джо Байден ранее предупредил, что может остановить поставки израильтянам авиабомб и артиллерийских снарядов, если те расширят свою операцию в секторе Газа на крупный южный город Рафах. Американцы поставили на паузу передачу партии из 3,5 тысячи бомб, но дали понять, что на остальную номенклатуру оружейного экспорта ограничения пока не распространяются.
https://ria.ru/20240509/amerika-1945001099.html
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в мире, сша, великобритания, израиль, джо байден, amnesty international, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Великобритания, Израиль, Джо Байден, Amnesty International, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Правовая организация призвала мир прекратить поставки оружия Израилю

Amnesty International призвала США и Британию прекратить поставки оружия Израилю

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
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ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала США, Великобританию и другие страны прекратить поставки оружия Израилю и предупредила, что в противном случае они рискуют стать соучастниками военных преступлений.
«
"Израильским союзникам, включая США и Великобританию... следует приостановить военную помощь и продажу оружия Израилю, пока его силы безнаказанно допускают систематические и широкораспространенные нарушения законов войны в отношении палестинского гражданского населения", - сказано в пресс-релизе.
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США намерены помогать Израилю после решения о приостановке поставок оружия
9 мая, 18:54
"Правительства, которые продолжают поставлять оружие израильскому правительству, рискуют стать соучастниками военных преступлений", - добавили правозащитники.
Президент США Джо Байден ранее предупредил, что может остановить поставки израильтянам авиабомб и артиллерийских снарядов, если те расширят свою операцию в секторе Газа на крупный южный город Рафах. Американцы поставили на паузу передачу партии из 3,5 тысячи бомб, но дали понять, что на остальную номенклатуру оружейного экспорта ограничения пока не распространяются.
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В миреСШАВеликобританияИзраильДжо БайденAmnesty InternationalОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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