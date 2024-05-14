https://ria.ru/20240514/izrail-1945767765.html

Правовая организация призвала мир прекратить поставки оружия Израилю

Правовая организация призвала мир прекратить поставки оружия Израилю - РИА Новости, 14.05.2024

Правовая организация призвала мир прекратить поставки оружия Израилю

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала США, Великобританию и другие страны прекратить поставки оружия Израилю и предупредила,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T07:29

2024-05-14T07:29

2024-05-14T07:29

в мире

сша

великобритания

израиль

джо байден

amnesty international

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала США, Великобританию и другие страны прекратить поставки оружия Израилю и предупредила, что в противном случае они рискуют стать соучастниками военных преступлений. "Израильским союзникам, включая США и Великобританию... следует приостановить военную помощь и продажу оружия Израилю, пока его силы безнаказанно допускают систематические и широкораспространенные нарушения законов войны в отношении палестинского гражданского населения", - сказано в пресс-релизе. "Правительства, которые продолжают поставлять оружие израильскому правительству, рискуют стать соучастниками военных преступлений", - добавили правозащитники. Президент США Джо Байден ранее предупредил, что может остановить поставки израильтянам авиабомб и артиллерийских снарядов, если те расширят свою операцию в секторе Газа на крупный южный город Рафах. Американцы поставили на паузу передачу партии из 3,5 тысячи бомб, но дали понять, что на остальную номенклатуру оружейного экспорта ограничения пока не распространяются.

https://ria.ru/20240509/amerika-1945001099.html

https://ria.ru/20231019/ssha-1903759999.html

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великобритания

израиль

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в мире, сша, великобритания, израиль, джо байден, amnesty international, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году