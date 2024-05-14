https://ria.ru/20240514/ishim-1945771662.html

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области снизился на 11 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области снизился на 11 сантиметров - РИА Новости, 14.05.2024

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области снизился на 11 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за последние сутки снизился на 11 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) вторника составил 1132 сантиметра,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:29

2024-05-14T08:29

2024-05-14T08:29

происшествия

ишим (река)

тюменская область

назарово

игорь васильев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 14 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за последние сутки снизился на 11 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) вторника составил 1132 сантиметра, это на 104 сантиметра ниже максимума, который был зафиксирован 3 мая на отметке 1236 сантиметров. Согласно данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00) 14 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1132 сантиметра, изменение уровня за сутки – минус 11 сантиметров. Абатский район из-за половодья на реке Ишим переживает сильнейшее наводнение, максимальный уровень воды в реке зафиксирован 3 мая на отметке 1236 сантиметров, это выше рекорда 2017 года, тогда пик паводка был на уровне 1148 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Ранее сообщалось, что напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. Всего в районе проживают 19 тысяч человек, в Абатском – около 8 тысяч, под угрозой подтопления и затопления было 22 населенных пункта, включая райцентр. По данным главы района Игоря Васильева, наиболее пострадавший от паводка населённый пункт Абатского района – село Назарово, в котором лишь в шесть жилых домов не зашла вода. Сейчас в нем живут несколько человек, отказавшиеся от эвакуации, в понедельник глава муниципалитета с коллегами доставил им питьевую воду, хлеб, продукты, топливо для генератора. Накануне сообщалось, что с отступлением паводка в Абатском районе возобновлено электроснабжение потребителей в 14 населенных пунктах: Абатское, Большой Остров, Конево, Водолазово, Банниково, Земляная, Чупино, Татарская, Бурдина, Фирсова, Логинова, Ефимова, Тельцова, Лапина. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на понедельник в регионе оставались затопленными 386 жилых домов, 347 дачных домов, 3444 приусадебных участка, 36 участков автодорог, эвакуированы более 4 тысяч человек, в пунктах временного размещения находятся 334 человека, из них 138 детей.

https://ria.ru/20240430/pavodki-1943113276.html

https://ria.ru/20240511/ishim-1945215907.html

ишим (река)

тюменская область

назарово

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Дарья Буймова

происшествия, ишим (река), тюменская область, назарово, игорь васильев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024