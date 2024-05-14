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США пригрозили Грузии фундаментальным пересмотром отношений - РИА Новости, 14.05.2024
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20:54 14.05.2024 (обновлено: 21:28 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/gruziya-1945999085.html
США пригрозили Грузии фундаментальным пересмотром отношений
США пригрозили Грузии фундаментальным пересмотром отношений - РИА Новости, 14.05.2024
США пригрозили Грузии фундаментальным пересмотром отношений
Соединенным Штатам придется в корне пересмотреть отношения с Грузией, если там вступит в силу закон об иноагентах, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:54
2024-05-14T21:28
сша
грузия
в мире
карин жан-пьер
саломе зурабишвили
обсуждение закона об иноагентах в грузии
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Соединенным Штатам придется в корне пересмотреть отношения с Грузией, если там вступит в силу закон об иноагентах, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Посмотрим, как поступит парламент (Грузии. — Прим. ред.). Если законопроект пройдет, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией", — сказала она.По словам Жан-Пьер, Вашингтон ожидает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на этот закон. При этом остается неясным, пойдет ли парламент на преодоление вето, добавила она.Ранее во вторник глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен заявил, что Вашингтон может ввести санкции против властей Грузии, если принятый парламентом законопроект об иноагентах не изменится, а руководство продолжит нападки на ЕС и других партнеров. В свою очередь, заместитель пресс-секретаря ведомства Ведант Патель отметил, что Тбилиси должен отказаться от избранного в контексте этого закона курса, так как "нынешние подходы не согласуются с ценностями США".Парламент Грузии сегодня принял проект об иноагентах в третьем и окончательном чтении, несмотря на протесты. Зурабишвили, которая неоднократно выражала поддержку демонстрантам, заявила, что наложит вето на закон. Однако вето президента носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии в марте 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы. Согласно документу, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).Парламентские процедуры вокруг проекта сопровождались митингами протеста. Полиция неоднократно разгоняла эти акции и задерживала активистов.Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия "иноагент". Тем не менее закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. По мнению противников нововведения, фундаментальное различие между американскими и грузинскими версиями состоит в том, что целью закона Соединенных Штатов является контроль над деятельностью их врагов, а грузинский якобы направлен против друзей страны.
https://ria.ru/20240503/gruziya-1943602252.html
https://ria.ru/20240502/gruziya-1943482288.html
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сша
грузия
вашингтон (штат)
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сша, грузия, в мире, карин жан-пьер, саломе зурабишвили, обсуждение закона об иноагентах в грузии, вашингтон (штат)
США, Грузия, В мире, Карин Жан-Пьер, Саломе Зурабишвили, Обсуждение закона об иноагентах в Грузии, Вашингтон (штат)
США пригрозили Грузии фундаментальным пересмотром отношений

Белый дом: США пересмотрят отношения с Грузией за закон об иноагентах

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста в Тбилиси против закона об иноагентах
Акция протеста в Тбилиси против закона об иноагентах - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Акция протеста в Тбилиси против закона об иноагентах. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Соединенным Штатам придется в корне пересмотреть отношения с Грузией, если там вступит в силу закон об иноагентах, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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"Посмотрим, как поступит парламент (Грузии. — Прим. ред.). Если законопроект пройдет, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией", — сказала она.
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По словам Жан-Пьер, Вашингтон ожидает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на этот закон. При этом остается неясным, пойдет ли парламент на преодоление вето, добавила она.
Ранее во вторник глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен заявил, что Вашингтон может ввести санкции против властей Грузии, если принятый парламентом законопроект об иноагентах не изменится, а руководство продолжит нападки на ЕС и других партнеров. В свою очередь, заместитель пресс-секретаря ведомства Ведант Патель отметил, что Тбилиси должен отказаться от избранного в контексте этого закона курса, так как "нынешние подходы не согласуются с ценностями США".
Парламент Грузии сегодня принял проект об иноагентах в третьем и окончательном чтении, несмотря на протесты. Зурабишвили, которая неоднократно выражала поддержку демонстрантам, заявила, что наложит вето на закон. Однако вето президента носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.
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2 мая, 14:24

Закон об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии в марте 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.
Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.
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Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы. Согласно документу, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Парламентские процедуры вокруг проекта сопровождались митингами протеста. Полиция неоднократно разгоняла эти акции и задерживала активистов.
Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия "иноагент". Тем не менее закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. По мнению противников нововведения, фундаментальное различие между американскими и грузинскими версиями состоит в том, что целью закона Соединенных Штатов является контроль над деятельностью их врагов, а грузинский якобы направлен против друзей страны.
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СШАГрузияВ миреКарин Жан-ПьерСаломе ЗурабишвилиОбсуждение закона об иноагентах в ГрузииВашингтон (штат)
 
 
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