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США пригрозили властям Грузии санкциями - РИА Новости, 14.05.2024
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20:37 14.05.2024 (обновлено: 20:51 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/gruziya-1945997233.html
США пригрозили властям Грузии санкциями
США пригрозили властям Грузии санкциями - РИА Новости, 14.05.2024
США пригрозили властям Грузии санкциями
Соединенные Штаты могут ввести ограничения против властей Грузии, если принятый парламентом законопроект об иноагентах не изменится, а руководство продолжит... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:37
2024-05-14T20:51
в мире
сша
грузия
тбилиси
государственный департамент сша
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 14 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты могут ввести ограничения против властей Грузии, если принятый парламентом законопроект об иноагентах не изменится, а руководство продолжит нападки на ЕС и других партнеров, заявил глава Управления по координации санкций Госдепа США Джим О'Брайен на брифинге в Тбилиси. "Вся финансовая помощь должна быть пересмотрена, если о нас сейчас отзываются как о противниках, а не как о партнерах. &lt;...&gt; Если закон останется в том виде, что сейчас, и не будет в соответствии стандартам ЕС, мы увидим подрыв демократии и насилие против мирных демонстрантов, естественно, со стороны США будут определенные ограничения. В первую очередь эти ограничения затронут финансовую сторону", — подчеркнул он.О'Брайен добавил, что санкции, в том числе экономические, а также ограничения на поездки людей введут, если "власти Грузии продолжат нападки на ЕС и других партнеров".В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель заявил, что Тбилиси должен отказаться от избранного в контексте закона об иноагентах курса, так как "нынешние подходы не согласуются с ценностями США".
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в мире, сша, грузия, тбилиси, государственный департамент сша, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, США, Грузия, Тбилиси, Государственный департамент США, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
США пригрозили властям Грузии санкциями

Госдеп: США введут санкции против Грузии, если закон об иноагентах не изменится

© Фото : Parliament of GeorgiaПленарное заседание парламента Грузии
Пленарное заседание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Parliament of Georgia
Пленарное заседание парламента Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 14 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты могут ввести ограничения против властей Грузии, если принятый парламентом законопроект об иноагентах не изменится, а руководство продолжит нападки на ЕС и других партнеров, заявил глава Управления по координации санкций Госдепа США Джим О'Брайен на брифинге в Тбилиси.
«
"Вся финансовая помощь должна быть пересмотрена, если о нас сейчас отзываются как о противниках, а не как о партнерах. <...> Если закон останется в том виде, что сейчас, и не будет в соответствии стандартам ЕС, мы увидим подрыв демократии и насилие против мирных демонстрантов, естественно, со стороны США будут определенные ограничения. В первую очередь эти ограничения затронут финансовую сторону", — подчеркнул он.
О'Брайен добавил, что санкции, в том числе экономические, а также ограничения на поездки людей введут, если "власти Грузии продолжат нападки на ЕС и других партнеров".
В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель заявил, что Тбилиси должен отказаться от избранного в контексте закона об иноагентах курса, так как "нынешние подходы не согласуются с ценностями США".
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В миреСШАГрузияТбилисиГосударственный департамент СШАПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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