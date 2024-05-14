https://ria.ru/20240514/gruziya-1945997233.html

США пригрозили властям Грузии санкциями

США пригрозили властям Грузии санкциями - РИА Новости, 14.05.2024

США пригрозили властям Грузии санкциями

Соединенные Штаты могут ввести ограничения против властей Грузии, если принятый парламентом законопроект об иноагентах не изменится, а руководство продолжит... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T20:37

2024-05-14T20:37

2024-05-14T20:51

в мире

сша

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тбилиси

государственный департамент сша

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 14 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты могут ввести ограничения против властей Грузии, если принятый парламентом законопроект об иноагентах не изменится, а руководство продолжит нападки на ЕС и других партнеров, заявил глава Управления по координации санкций Госдепа США Джим О'Брайен на брифинге в Тбилиси. "Вся финансовая помощь должна быть пересмотрена, если о нас сейчас отзываются как о противниках, а не как о партнерах. <...> Если закон останется в том виде, что сейчас, и не будет в соответствии стандартам ЕС, мы увидим подрыв демократии и насилие против мирных демонстрантов, естественно, со стороны США будут определенные ограничения. В первую очередь эти ограничения затронут финансовую сторону", — подчеркнул он.О'Брайен добавил, что санкции, в том числе экономические, а также ограничения на поездки людей введут, если "власти Грузии продолжат нападки на ЕС и других партнеров".В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель заявил, что Тбилиси должен отказаться от избранного в контексте закона об иноагентах курса, так как "нынешние подходы не согласуются с ценностями США".

https://ria.ru/20240503/gruziya-1943602252.html

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в мире, сша, грузия, тбилиси, государственный департамент сша, протесты в грузии против закона об иноагентах