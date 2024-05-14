https://ria.ru/20240514/gruziya-1945994587.html
Президент Грузии заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах
Президент Грузии заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах - РИА Новости, 14.05.2024
Президент Грузии заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах
Президент Грузиии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN подтвердила, что наложит вето на законопроект об иноагентах. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:24
2024-05-14T20:24
2024-05-14T21:06
грузия
протесты в грузии против закона об иноагентах
в мире
сша
саломе зурабишвили
евросоюз
обсуждение закона об иноагентах в грузии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент Грузиии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN подтвердила, что наложит вето на законопроект об иноагентах.Парламент Грузии во вторник принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении."Я наложу вето", - сказала Зурабишвили.Грузинский президент добавила, что закон об иноагентах отдаляет Грузию от вступления в ЕС.Зурабишвили также назвала продолжающие в стране демонстрации мирными.В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В проекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Парламентские процедуры вокруг проекта в течение месяца сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая неоднократно выражала поддержку демонстрантам, заявляла, что наложит вето на законопроект в случае его утверждения. Однако вето президента носит скорее формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Противники этого проекта называют его аналогом российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США.Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html
https://ria.ru/20240514/deputaty-1945819334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах, в мире, сша, саломе зурабишвили, евросоюз, обсуждение закона об иноагентах в грузии
Грузия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах, В мире, США, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Обсуждение закона об иноагентах в Грузии
Президент Грузии заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах
Зурабишвили: закон об иноагентах отдаляет Грузию от вступления в Евросоюз
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Президент Грузиии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN
подтвердила, что наложит вето на законопроект об иноагентах.
Парламент Грузии во вторник принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении.
"Я наложу вето", - сказала Зурабишвили.
Грузинский президент добавила, что закон об иноагентах отдаляет Грузию от вступления в ЕС
.
Зурабишвили также назвала продолжающие в стране демонстрации мирными.
В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В проекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Парламентские процедуры вокруг проекта в течение месяца сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая неоднократно выражала поддержку демонстрантам, заявляла, что наложит вето на законопроект в случае его утверждения. Однако вето президента носит скорее формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Противники этого проекта называют его аналогом российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США
.
Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.