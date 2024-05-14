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Парламент Грузии принял закон об иноагентах - РИА Новости, 14.05.2024
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14:54 14.05.2024 (обновлено: 21:07 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/gruziya-1945884957.html
Парламент Грузии принял закон об иноагентах
Парламент Грузии принял закон об иноагентах - РИА Новости, 14.05.2024
Парламент Грузии принял закон об иноагентах
Парламент Грузии на пленарном заседании большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах, трансляция заседания прошла на... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:54
2024-05-14T21:07
в мире
грузия
обсуждение закона об иноагентах в грузии
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ТБИЛИСИ, 14 мая — РИА Новости. Парламент Грузии на пленарном заседании большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах, трансляция заседания прошла на сайте высшего законодательного органа страны."Восемьдесят четыре — за, 30 — против. Закон принят в третьем чтении", — заявил на заседании спикер парламента Шалва Папуашвили.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии в марте 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Парламентские процедуры вокруг проекта сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая неоднократно выражала поддержку демонстрантам, заявляла, что наложит вето на законопроект в случае его утверждения. Но вето президента носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия "иноагент", хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона Соединенных Штатов является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны.При этом против принятия новой нормы активно выступают США и их союзники. В частности, премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе даже пришлось отменить визит в Штаты, так как Вашингтон потребовал от него временно отозвать проект об иноагентах. А в Еврокомиссии, в свою очередь, заявили, что принятие закона станет препятствием на пути Тбилиси в ЕС.Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы. Согласно документу, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
https://ria.ru/20240514/gruziya-1945865537.html
https://ria.ru/20240514/deputaty-1945819334.html
https://ria.ru/20240513/ivanishvili-1945741852.html
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в мире, грузия, обсуждение закона об иноагентах в грузии
В мире, Грузия, Обсуждение закона об иноагентах в Грузии
Парламент Грузии принял закон об иноагентах

Парламент Грузии принял закон об иноагентах в окончательном чтении

© Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Sputnik / Stringer
Парламент Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 14 мая — РИА Новости. Парламент Грузии на пленарном заседании большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах, трансляция заседания прошла на сайте высшего законодательного органа страны.
"Восемьдесят четыре — за, 30 — против. Закон принят в третьем чтении", — заявил на заседании спикер парламента Шалва Папуашвили.
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Закон об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, сообщила ЕК
Вчера, 13:58

Закон об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии в марте 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.
Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.
Драка при обсуждении закона об иноагентах в парламенте Грузии
В парламенте Грузии произошла драка при обсуждении закона об иноагентах
Вчера, 12:05
Парламентские процедуры вокруг проекта сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая неоднократно выражала поддержку демонстрантам, заявляла, что наложит вето на законопроект в случае его утверждения. Но вето президента носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.
Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия "иноагент", хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона Соединенных Штатов является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны.
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При этом против принятия новой нормы активно выступают США и их союзники. В частности, премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе даже пришлось отменить визит в Штаты, так как Вашингтон потребовал от него временно отозвать проект об иноагентах. А в Еврокомиссии, в свою очередь, заявили, что принятие закона станет препятствием на пути Тбилиси в ЕС.
Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы. Согласно документу, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Драка при обсуждении закона об иноагентах в парламенте Грузии
В парламенте Грузии произошла драка при обсуждении закона об иноагентах
Вчера, 12:05
 
В миреГрузияОбсуждение закона об иноагентах в Грузии
 
 
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