https://ria.ru/20240514/gruziya-1945865537.html

Закон об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, сообщила ЕК

Закон об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, сообщила ЕК - РИА Новости, 14.05.2024

Закон об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, сообщила ЕК

Принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, но конкретные последствия будут обсуждаться после его утверждения, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:58

2024-05-14T13:58

2024-05-14T21:07

в мире

грузия

петер стано

евросоюз

еврокомиссия

протесты в грузии против закона об иноагентах

обсуждение закона об иноагентах в грузии

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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, но конкретные последствия будут обсуждаться после его утверждения, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. В парламенте Грузии во вторник проходит пленарное заседание, депутаты должны проголосовать в третьем, окончательном чтении по законопроекту об иноагентах. В те же минуты в Тбилиси проходит акция протеста. "Мы следим за событиями очень внимательно. Мы уже говорили, что по нашему мнению этот закон представляет опасность для европейских устремлений Грузии. Мы ожидаем, что политические лидеры не сделают этого, но мы также понимаем, что дискуссии продолжаются. Если этот закон будет принят, то это станет серьезным препятствием на европейском пути Грузии. Но мы будем обсуждать конкретные последствия после принятия этого закона, реакция будет обсуждаться со странами-членами ЕС", - сказал Стано.

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, петер стано, евросоюз, еврокомиссия, протесты в грузии против закона об иноагентах, обсуждение закона об иноагентах в грузии