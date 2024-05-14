https://ria.ru/20240514/gruziya-1945863904.html
В парламенте Грузии началась перепалка из-за закона об иноагентах
В парламенте Грузии началась перепалка из-за закона об иноагентах - РИА Новости, 14.05.2024
В парламенте Грузии началась перепалка из-за закона об иноагентах
Пленарное заседание парламента Грузии, на котором обсуждается закон об иноагентах, во вторник проходит на фоне словесных перепалок между депутатами, трансляция... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:49
2024-05-14T13:49
2024-05-14T21:07
грузия
протесты в грузии против закона об иноагентах
в мире
обсуждение закона об иноагентах в грузии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945818235_0:37:1701:994_1920x0_80_0_0_6ed2f0a683f6f2f33f62f8a320b0896d.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мая - РИА Новости. Пленарное заседание парламента Грузии, на котором обсуждается закон об иноагентах, во вторник проходит на фоне словесных перепалок между депутатами, трансляция ведется в прямых эфирах грузинских телекомпаний.Как передает корреспондент РИА Новости, парламентарии не стесняются в выражениях, используют ненормативную лексику.Ранее во вторник депутаты из оппозиционных партий и парламентского большинства в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах устроили драку.В парламенте во вторник проходит пленарное заседание, в ходе которого депутаты должны проголосовать в третьем и окончательном чтении за законопроект об иноагентах.Выступления оппозиционных депутатов неоднократно прерывались репликами со стороны парламентариев из парламентского большинства. Спикер парламента Шалва Папуашвили при этом не объявлял перерыв. Параллельно в Тбилиси у стен парламента проходит акция протеста.В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240514/gruziya-1945865537.html
https://ria.ru/20240514/peskov-1945827733.html
https://ria.ru/20240419/inoagenty-1941043801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах, в мире, обсуждение закона об иноагентах в грузии
Грузия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах, В мире, Обсуждение закона об иноагентах в Грузии
В парламенте Грузии началась перепалка из-за закона об иноагентах
На заседании парламента Грузии по закону об иноагентах звучит нецензурная брань
ТБИЛИСИ, 14 мая - РИА Новости. Пленарное заседание парламента Грузии, на котором обсуждается закон об иноагентах, во вторник проходит на фоне словесных перепалок между депутатами, трансляция ведется в прямых эфирах грузинских телекомпаний.
Как передает корреспондент РИА Новости, парламентарии не стесняются в выражениях, используют ненормативную лексику.
Ранее во вторник депутаты из оппозиционных партий и парламентского большинства в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах устроили драку.
В парламенте во вторник проходит пленарное заседание, в ходе которого депутаты должны проголосовать в третьем и окончательном чтении за законопроект об иноагентах.
Выступления оппозиционных депутатов неоднократно прерывались репликами со стороны парламентариев из парламентского большинства. Спикер парламента Шалва Папуашвили при этом не объявлял перерыв. Параллельно в Тбилиси
у стен парламента проходит акция протеста.
В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США
. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.