https://ria.ru/20240514/gruziya-1945750383.html

Парламент Грузии готовится принять скандальный законопроект об иноагентах

Парламент Грузии готовится принять скандальный законопроект об иноагентах - РИА Новости, 14.05.2024

Парламент Грузии готовится принять скандальный законопроект об иноагентах

Парламент Грузии во вторник проведет пленарное заседание, на котором депутаты проголосуют в третьем и окончательном чтении за законопроект "О прозрачности... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T00:14

2024-05-14T00:14

2024-05-14T00:15

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тбилиси

сша

саломе зурабишвили

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 14 мая - РИА Новости. Парламент Грузии во вторник проведет пленарное заседание, на котором депутаты проголосуют в третьем и окончательном чтении за законопроект "О прозрачности иностранного влияния": его готовятся принять, несмотря на массовые протесты. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Парламент Грузии уже принял законопроект об иноагентах в первом и втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги. Чаще всего акции протеста завершаются задержаниями и разгоном спецназом. Правоохранители используют перцовый спрей, водометы и спецтехнику для вытеснения митингующих с территорий вокруг парламента. Одна из самых массовых демонстраций прошла в Тбилиси 11 мая, когда в Грузии отмечали День Европы. Жители столицы собрались в четырех разных локациях и направились в сторону площади Европы. По данным грузинских СМИ, на самой масштабной акции присутствовало около 300 тысяч демонстрантов. На следующий день была организована ночная акция у парламента. Несмотря на холод и проливной дождь, молодежь всю ночь провела на проспекте Руставели, чтобы встретить прибывших в парламент в понедельник утром депутатов шумным протестом. Несмотря на продолжительные протестные выступления, парламент сумел принять законопроект в первом и во втором чтении и готовится сделать это в окончательном, третьем чтении 14 мая. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая неоднократно выражала поддержку демонстрантам, заявляла, что наложит вето на законопроект в случае его утверждения. При этом вето президента носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240417/protest-1940652499.html

https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html

https://ria.ru/20240418/miting-1940922672.html

https://ria.ru/20240510/gruziya-1945182769.html

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в мире, грузия, тбилиси, сша, саломе зурабишвили, протесты в грузии против закона об иноагентах