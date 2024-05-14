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Биография Алексея Громова
Биография Алексея Громова - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Алексея Громова
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года в городе Загорске (ныне - Сергиев Посад)... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:36
2024-05-14T11:36
2024-05-14T11:36
справки
сергиев посад
алексей громов
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года в городе Загорске (ныне - Сергиев Посад) Московской области. В 1982 году окончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова (кафедра южных и западных славян).После окончания университета в 1982-1996 годах работал в МИД СССР, МИД РФ.С 1982 по 1985 год был секретарем генерального консульства СССР в Карловых Варах в Чехословакии.С 1985 года по 1988 год был атташе посольства СССР в Праге.С 1988 по 1991 год – третий, второй секретарь секретариата заместителя министра иностранных дел СССР.С 1991 года по 1992 год Алексей Громов работал первым секретарем общего секретариата МИД СССР, МИД РФ.В 1992-1993 годах – консул генерального консульства РФ в Братиславе (Словакия).В 1993-1996 годах был советником посольства РФ в Братиславе. С ноября 1996 года Алексей Громов занимал пост руководителя пресс-службы президента РФ.В марте 1998 года был назначен начальником управления пресс-службы президента Российской Федерации. 4 июня 2000 года Алексей Громов был назначен пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина. 26 марта 2004 года был переназначен в этой должности. С 12 мая 2008 года – заместитель руководителя администрации президента РФ. 21 мая 2012 года был назначен первым заместителем руководителя администрации президента РФ. 13 июня 2018 года был переназначен в должности.14 мая 2024 года президент России Владимир Путин переназначил Алексея Громова на должность первого заместителя руководителя администрации президента РФ.Действительный государственный советник РФ I класса (1997).Отмечен благодарностями президента РФ (1998, 2010, 2011). Алексей громов женат, у него двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, сергиев посад, алексей громов
Справки, Сергиев Посад, Алексей Громов
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года
в городе Загорске (ныне - Сергиев Посад) Московской области.
В 1982 году окончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова (кафедра южных и западных славян).
После окончания университета в 1982-1996 годах работал в МИД СССР
, МИД РФ.
С 1982 по 1985 год был секретарем генерального консульства СССР в Карловых Варах в Чехословакии.
С 1985 года по 1988 год был атташе посольства СССР в Праге.
С 1988 по 1991 год – третий, второй секретарь секретариата заместителя министра иностранных дел СССР.
С 1991 года по 1992 год Алексей Громов работал первым секретарем общего секретариата МИД СССР, МИД РФ.
В 1992-1993 годах – консул генерального консульства РФ в Братиславе (Словакия).
В 1993-1996 годах был советником
посольства РФ в Братиславе.
С ноября 1996 года Алексей Громов занимал пост
руководителя пресс-службы президента РФ.
В марте 1998 года был назначен
начальником управления пресс-службы президента Российской Федерации.
4 июня 2000 года Алексей Громов был назначен
пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина. 26 марта 2004 года был переназначен
в этой должности.
С 12 мая 2008 года
– заместитель руководителя администрации президента РФ.
21 мая 2012 года был назначен
первым заместителем руководителя администрации президента РФ. 13 июня 2018 года был переназначен
в должности.
14 мая 2024 года президент России Владимир Путин переназначил
Алексея Громова на должность первого заместителя руководителя администрации президента РФ.
Действительный государственный советник РФ I класса (1997
).
Отмечен благодарностями президента РФ (1998
, 2010
, 2011
).
Алексей громов женат, у него двое сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников