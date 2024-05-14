https://ria.ru/20240514/gosduma-1945830143.html
В ГД предложили информировать общество о схемах мошенничества через сериал
В ГД предложили информировать общество о схемах мошенничества через сериал - РИА Новости, 14.05.2024
В ГД предложили информировать общество о схемах мошенничества через сериал
Депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале предложил проинформировать общество о новых схемах мошенничества через игровой сериал с популярными актерами. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:26
2024-05-14T12:26
2024-05-14T12:26
культура
антон горелкин
госдума рф
институт развития интернета
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале предложил проинформировать общество о новых схемах мошенничества через игровой сериал с популярными актерами. Депутат рассказал, что преступники продолжают осваивать дипфейк-технологии, а популярный способ мошенничества с поддельными аккаунтами руководителей в мессенджерах вышел на новый уровень – теперь для обмана используются их голоса. "Простого решения (вроде запрета дипфейков) тут нет: влиять на ситуацию нужно комплексно, и на первом месте должна быть осведомленность общества о новых схемах мошенничества. Сегодня с моим коллегой Алексеем Волоцковым обсуждали, как упаковать это в формат сериала. Не документального, как "Вас беспокоят из банка", а игрового, с популярными актерами, актуальным политическим и историческим контекстом", - написал Горелкин. Депутат заявил, что обсудит эту идею с Институтом развития интернета. "После чего инициировать соответствующий запрос от нашей экспертной группы партийного совета по законотворчеству в министерство культуры РФ", - добавил он.
https://ria.ru/20240507/moshenniki-1944426910.html
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антон горелкин, госдума рф, институт развития интернета
Культура, Антон Горелкин, Госдума РФ, Институт развития интернета
В ГД предложили информировать общество о схемах мошенничества через сериал
Депутат Горелкин предложил создать игровой сериал о новых схемах мошенничества