https://ria.ru/20240514/gosduma-1945782204.html

Володин призвал депутатов проявить больше ответственности

Володин призвал депутатов проявить больше ответственности - РИА Новости, 14.05.2024

Володин призвал депутатов проявить больше ответственности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов "прекратить хождение" по залу на заседании и ответственно относиться к своим полномочиям. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:51

2024-05-14T09:51

2024-05-14T09:51

политика

россия

вячеслав володин

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов "прекратить хождение" по залу на заседании и ответственно относиться к своим полномочиям. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает вопросы об утверждении кандидатур на должности министров. "Уважаемые коллеги, просьба прекратить хождение по залу и исходить из того, что люди, когда смотрят, идет прямой эфир. Депутаты избранные, вместо того, чтобы ответственно относиться к своим полномочиям, особенно к вопросам кадров, а всех это волнует, ходят, поворачиваются спиной. К ответственности не готовы, поэтому подумайте", - сказал Володин на заседании.

https://ria.ru/20240512/volodin-1945360419.html

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политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф