https://ria.ru/20240514/gosduma-1945782204.html
Володин призвал депутатов проявить больше ответственности
Володин призвал депутатов проявить больше ответственности - РИА Новости, 14.05.2024
Володин призвал депутатов проявить больше ответственности
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов "прекратить хождение" по залу на заседании и ответственно относиться к своим полномочиям. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:51
2024-05-14T09:51
2024-05-14T09:51
политика
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов "прекратить хождение" по залу на заседании и ответственно относиться к своим полномочиям. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает вопросы об утверждении кандидатур на должности министров. "Уважаемые коллеги, просьба прекратить хождение по залу и исходить из того, что люди, когда смотрят, идет прямой эфир. Депутаты избранные, вместо того, чтобы ответственно относиться к своим полномочиям, особенно к вопросам кадров, а всех это волнует, ходят, поворачиваются спиной. К ответственности не готовы, поэтому подумайте", - сказал Володин на заседании.
https://ria.ru/20240512/volodin-1945360419.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин призвал депутатов проявить больше ответственности
Володин призвал депутатов "прекратить хождение" по залу на заседании Госдумы