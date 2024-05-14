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Володин призвал депутатов проявить больше ответственности - РИА Новости, 14.05.2024
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09:51 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/gosduma-1945782204.html
Володин призвал депутатов проявить больше ответственности
Володин призвал депутатов проявить больше ответственности - РИА Новости, 14.05.2024
Володин призвал депутатов проявить больше ответственности
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов "прекратить хождение" по залу на заседании и ответственно относиться к своим полномочиям. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:51
2024-05-14T09:51
политика
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов "прекратить хождение" по залу на заседании и ответственно относиться к своим полномочиям. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает вопросы об утверждении кандидатур на должности министров. "Уважаемые коллеги, просьба прекратить хождение по залу и исходить из того, что люди, когда смотрят, идет прямой эфир. Депутаты избранные, вместо того, чтобы ответственно относиться к своим полномочиям, особенно к вопросам кадров, а всех это волнует, ходят, поворачиваются спиной. К ответственности не готовы, поэтому подумайте", - сказал Володин на заседании.
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политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин призвал депутатов проявить больше ответственности

Володин призвал депутатов "прекратить хождение" по залу на заседании Госдумы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов "прекратить хождение" по залу на заседании и ответственно относиться к своим полномочиям.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает вопросы об утверждении кандидатур на должности министров.
«
"Уважаемые коллеги, просьба прекратить хождение по залу и исходить из того, что люди, когда смотрят, идет прямой эфир. Депутаты избранные, вместо того, чтобы ответственно относиться к своим полномочиям, особенно к вопросам кадров, а всех это волнует, ходят, поворачиваются спиной. К ответственности не готовы, поэтому подумайте", - сказал Володин на заседании.
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ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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