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Запрет США на импорт урана из России начинает действовать с 12 августа - РИА Новости, 14.05.2024
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Ядерные технологии
 
17:58 14.05.2024 (обновлено: 18:21 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/gosdep-1945959983.html
Запрет США на импорт урана из России начинает действовать с 12 августа
Запрет США на импорт урана из России начинает действовать с 12 августа - РИА Новости, 14.05.2024
Запрет США на импорт урана из России начинает действовать с 12 августа
Запрет США на импорт урана из РФ начинает действовать с 12 августа, исключения из него будут работать до 1 января 2028 года, сообщил во вторник госдеп. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:58
2024-05-14T18:21
ядерные технологии
россия
сша
в мире
уран
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Запрет США на импорт урана из РФ начинает действовать с 12 августа, исключения из него будут работать до 1 января 2028 года, сообщил во вторник госдеп."Двухпартийный закон запрещает импорт российского урана в США с 12 августа 2024 года, процедура получения разрешения у минэнерго с консультациями в госдепе действует до 1 января 2028 года", - говорится в сообщении ведомства.Как отмечается на сайте американского конгресса, до 1 января 2028 года должно быть прекращено действие любого исключения из закона, которое выдаст минэнерго США, если сочтет, что нет другого источника урана для поддержания ядерного реактора или американской атомной энергокомпании. Сам запрет на импорт распространяется до 2041 года. "Запрет прекращается 31 декабря 2040 года", - сообщает конгресс.Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из РФ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что это решение ударит по самим Штатам, а РФ реализует свои проекты в других странах.
https://ria.ru/20240514/zakon-1945905839.html
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россия, сша, в мире, уран
Ядерные технологии, Россия, США, В мире, Уран
Запрет США на импорт урана из России начинает действовать с 12 августа

Госдеп: запрет США на импорт урана из России будет действовать до 2028 года

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Запрет США на импорт урана из РФ начинает действовать с 12 августа, исключения из него будут работать до 1 января 2028 года, сообщил во вторник госдеп.
"Двухпартийный закон запрещает импорт российского урана в США с 12 августа 2024 года, процедура получения разрешения у минэнерго с консультациями в госдепе действует до 1 января 2028 года", - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается на сайте американского конгресса, до 1 января 2028 года должно быть прекращено действие любого исключения из закона, которое выдаст минэнерго США, если сочтет, что нет другого источника урана для поддержания ядерного реактора или американской атомной энергокомпании. Сам запрет на импорт распространяется до 2041 года. "Запрет прекращается 31 декабря 2040 года", - сообщает конгресс.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из РФ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что это решение ударит по самим Штатам, а РФ реализует свои проекты в других странах.
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