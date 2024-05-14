https://ria.ru/20240514/gosdep-1945751660.html

В Госдепе оценили ситуацию в Харьковской области

В Госдепе оценили ситуацию в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024

В Госдепе оценили ситуацию в Харьковской области

США считают, что Россия может предпринять шаги для дальнейшего продвижения в Харьковской области, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T00:44

2024-05-14T00:44

2024-05-14T00:44

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США считают, что Россия может предпринять шаги для дальнейшего продвижения в Харьковской области, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на брифинге."Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться и в Харькове. Возможно, Россия предпримет дальнейшие шаги в ближайшие недели. Мы не ожидаем какого-либо крупного прорыва", — заявил чиновник.В понедельник Владимир Зеленский, заслушав доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения российских войск на этом направлении.В воскресенье Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны России ранее сообщало, что бойцы группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

https://ria.ru/20240513/vsu-1945579326.html

https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html

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