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В Госдепе оценили ситуацию в Харьковской области
В Госдепе оценили ситуацию в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024
В Госдепе оценили ситуацию в Харьковской области
США считают, что Россия может предпринять шаги для дальнейшего продвижения в Харьковской области, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T00:44
2024-05-14T00:44
2024-05-14T00:44
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США считают, что Россия может предпринять шаги для дальнейшего продвижения в Харьковской области, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на брифинге."Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться и в Харькове. Возможно, Россия предпримет дальнейшие шаги в ближайшие недели. Мы не ожидаем какого-либо крупного прорыва", — заявил чиновник.В понедельник Владимир Зеленский, заслушав доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения российских войск на этом направлении.В воскресенье Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны России ранее сообщало, что бойцы группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
https://ria.ru/20240513/vsu-1945579326.html
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в мире, харьковская область, россия, сша, владимир зеленский, александр сырский, рустем умеров, государственный департамент сша, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Россия, США, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Рустем Умеров, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины
В Госдепе оценили ситуацию в Харьковской области
Госдеп: ВС РФ могут предпринять шаги по дальнейшему продвижению под Харьковом