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В Госдепе оценили ситуацию в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024
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00:44 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/gosdep-1945751660.html
В Госдепе оценили ситуацию в Харьковской области
В Госдепе оценили ситуацию в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024
В Госдепе оценили ситуацию в Харьковской области
США считают, что Россия может предпринять шаги для дальнейшего продвижения в Харьковской области, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T00:44
2024-05-14T00:44
в мире
харьковская область
россия
сша
владимир зеленский
александр сырский
рустем умеров
государственный департамент сша
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США считают, что Россия может предпринять шаги для дальнейшего продвижения в Харьковской области, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на брифинге."Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться и в Харькове. Возможно, Россия предпримет дальнейшие шаги в ближайшие недели. Мы не ожидаем какого-либо крупного прорыва", — заявил чиновник.В понедельник Владимир Зеленский, заслушав доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения российских войск на этом направлении.В воскресенье Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны России ранее сообщало, что бойцы группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
https://ria.ru/20240513/vsu-1945579326.html
https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html
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в мире, харьковская область, россия, сша, владимир зеленский, александр сырский, рустем умеров, государственный департамент сша, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Россия, США, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Рустем Умеров, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины
В Госдепе оценили ситуацию в Харьковской области

Госдеп: ВС РФ могут предпринять шаги по дальнейшему продвижению под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США считают, что Россия может предпринять шаги для дальнейшего продвижения в Харьковской области, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на брифинге.
"Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться и в Харькове. Возможно, Россия предпримет дальнейшие шаги в ближайшие недели. Мы не ожидаем какого-либо крупного прорыва", — заявил чиновник.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
ВСУ перебрасывают новые силы в Харьковскую область, пишет Bloomberg
Вчера, 14:02
В понедельник Владимир Зеленский, заслушав доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения российских войск на этом направлении.
В воскресенье Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны России ранее сообщало, что бойцы группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Дым в Волчанске - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
На Украине сообщили о начале окружения Волчанска российскими военными
Вчера, 18:18
 
В миреХарьковская областьРоссияСШАВладимир ЗеленскийАлександр СырскийРустем УмеровГосударственный департамент СШАВооруженные силы Украины
 
 
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