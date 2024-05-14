https://ria.ru/20240514/gorkhozyaystvo-1945831884.html

Специалисты отремонтировали более 80 домов на набережных рек Москвы

Специалисты отремонтировали более 80 домов на набережных рек Москвы - РИА Новости, 14.05.2024

Специалисты отремонтировали более 80 домов на набережных рек Москвы

Специалисты отремонтировали более 80 домов на набережных малых московских рек в рамках реализации столичной программы капитального ремонта, сообщается на... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:51

2024-05-14T12:51

2024-05-14T12:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты отремонтировали более 80 домов на набережных малых московских рек в рамках реализации столичной программы капитального ремонта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "За время реализации столичной программы капитального ремонта специалисты обновили 83 дома, которые расположены рядом с притоками Москвы-реки и другими реками", - цитируют в сообщении столичный комплекс городского хозяйства. В сообщении уточняется, что специалистами были отремонтированы дома на улицах Гжатская, Белозерская, Матвеевская и других.

https://realty.ria.ru/20240514/dom-1945779541.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы