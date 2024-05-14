https://ria.ru/20240514/gorkhozyaystvo-1945831884.html
Специалисты отремонтировали более 80 домов на набережных рек Москвы
Специалисты отремонтировали более 80 домов на набережных рек Москвы - РИА Новости, 14.05.2024
Специалисты отремонтировали более 80 домов на набережных рек Москвы
Специалисты отремонтировали более 80 домов на набережных малых московских рек в рамках реализации столичной программы капитального ремонта, сообщается на... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:51
2024-05-14T12:51
2024-05-14T12:51
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты отремонтировали более 80 домов на набережных малых московских рек в рамках реализации столичной программы капитального ремонта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "За время реализации столичной программы капитального ремонта специалисты обновили 83 дома, которые расположены рядом с притоками Москвы-реки и другими реками", - цитируют в сообщении столичный комплекс городского хозяйства. В сообщении уточняется, что специалистами были отремонтированы дома на улицах Гжатская, Белозерская, Матвеевская и других.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты отремонтировали более 80 домов на набережных малых московских рек в рамках реализации столичной программы капитального ремонта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"За время реализации столичной программы капитального ремонта специалисты обновили 83 дома, которые расположены рядом с притоками Москвы-реки и другими реками", - цитируют в сообщении столичный комплекс городского хозяйства.
В сообщении уточняется, что специалистами были отремонтированы дома на улицах Гжатская, Белозерская, Матвеевская и других.