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Комбат рассказал об успехе расчетов "Гиацинтов" в Запорожской области - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/giatsinty-1945761477.html
Комбат рассказал об успехе расчетов "Гиацинтов" в Запорожской области
Комбат рассказал об успехе расчетов "Гиацинтов" в Запорожской области - РИА Новости, 14.05.2024
Комбат рассказал об успехе расчетов "Гиацинтов" в Запорожской области
Расчеты пушек "Гиацинт-Б" 291-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Днепр" с начала мая уничтожили в Запорожской области более 10 единиц... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T05:09
2024-05-14T05:09
специальная военная операция на украине
запорожская область
сша
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Расчеты пушек "Гиацинт-Б" 291-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Днепр" с начала мая уничтожили в Запорожской области более 10 единиц крупнокалиберной артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Паладин" и 155-мм гаубицу М777 производства США. Об этом сообщил журналистам старший офицер артиллерийской батареи. "По ощущениям, активнее охотились, конечно, за самоходками, то есть, прямо очень активно охотились: (уничтожили) "Три топора" (М777 - ред.), "Паладин", 2А65 (152-мм гаубица - ред.), РСЗО "Град" был точно", - рассказал военнослужащий. С начала мая российские артиллеристы также уничтожили несколько самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и гаубиц Д-30 советского производства, 120-мм минометов ВСУ. По словам артиллерийского офицера, с начала месяца силами 291-й гвардейской бригады наносились удары по наблюдательным пунктам, складам, автомобильной технике и пехоте ВСУ, уничтожение которых подтверждают данные объективного контроля с российских БПЛА.
https://ria.ru/20240514/artilleriya-1945761313.html
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запорожская область, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, США, Вооруженные силы Украины
Комбат рассказал об успехе расчетов "Гиацинтов" в Запорожской области

Офицер ВС России: "Гиацинты" успешно бьют в Запорожской области артиллерию ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия Гиацинт-Б в зоне проведения специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Расчеты пушек "Гиацинт-Б" 291-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Днепр" с начала мая уничтожили в Запорожской области более 10 единиц крупнокалиберной артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Паладин" и 155-мм гаубицу М777 производства США.
Об этом сообщил журналистам старший офицер артиллерийской батареи.
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"По ощущениям, активнее охотились, конечно, за самоходками, то есть, прямо очень активно охотились: (уничтожили) "Три топора" (М777 - ред.), "Паладин", 2А65 (152-мм гаубица - ред.), РСЗО "Град" был точно", - рассказал военнослужащий. С начала мая российские артиллеристы также уничтожили несколько самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и гаубиц Д-30 советского производства, 120-мм минометов ВСУ.
По словам артиллерийского офицера, с начала месяца силами 291-й гвардейской бригады наносились удары по наблюдательным пунктам, складам, автомобильной технике и пехоте ВСУ, уничтожение которых подтверждают данные объективного контроля с российских БПЛА.
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