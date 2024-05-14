https://ria.ru/20240514/giatsinty-1945761477.html

Комбат рассказал об успехе расчетов "Гиацинтов" в Запорожской области

Комбат рассказал об успехе расчетов "Гиацинтов" в Запорожской области - РИА Новости, 14.05.2024

Комбат рассказал об успехе расчетов "Гиацинтов" в Запорожской области

Расчеты пушек "Гиацинт-Б" 291-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Днепр" с начала мая уничтожили в Запорожской области более 10 единиц... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T05:09

2024-05-14T05:09

2024-05-14T05:09

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запорожская область

сша

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Расчеты пушек "Гиацинт-Б" 291-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Днепр" с начала мая уничтожили в Запорожской области более 10 единиц крупнокалиберной артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Паладин" и 155-мм гаубицу М777 производства США. Об этом сообщил журналистам старший офицер артиллерийской батареи. "По ощущениям, активнее охотились, конечно, за самоходками, то есть, прямо очень активно охотились: (уничтожили) "Три топора" (М777 - ред.), "Паладин", 2А65 (152-мм гаубица - ред.), РСЗО "Град" был точно", - рассказал военнослужащий. С начала мая российские артиллеристы также уничтожили несколько самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и гаубиц Д-30 советского производства, 120-мм минометов ВСУ. По словам артиллерийского офицера, с начала месяца силами 291-й гвардейской бригады наносились удары по наблюдательным пунктам, складам, автомобильной технике и пехоте ВСУ, уничтожение которых подтверждают данные объективного контроля с российских БПЛА.

https://ria.ru/20240514/artilleriya-1945761313.html

https://ria.ru/20240328/desant-1936293007.html

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запорожская область, сша, вооруженные силы украины