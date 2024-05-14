https://ria.ru/20240514/fingramotnost--1945886114.html

Эксперт рассказала, как бороться с финансовыми мошенниками

Эксперт рассказала, как бороться с финансовыми мошенниками - РИА Новости, 14.05.2024

Эксперт рассказала, как бороться с финансовыми мошенниками

Кроме финансовой грамотности в борьбе с финансовыми мошенниками может помочь так называемая эмоциональная грамотность - правильные эмоции при встрече со... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:59

2024-05-14T14:59

2024-05-14T15:28

высшая школа экономики (вшэ)

общество

технологии

мошенничество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кроме финансовой грамотности в борьбе с финансовыми мошенниками может помочь так называемая эмоциональная грамотность - правильные эмоции при встрече со злоумышленниками, сказала руководитель консультационного центра сервиса "Финансовое здоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина. "Защититься от мошенников мы можем, развивая не только финансовую грамотность, но и эмоциональную. Ведь все мы люди живем эмоциями", - сказала она в ходе круглого стола в НИУ ВШЭ.В эту сторону, по ее словам, идет и Банк России - регулятор выпустил ролик "Разбуди внутреннего Штирлица". То есть, если раздается какой-то непонятный звонок с просьбой назвать паспортные данные или номер карты, снилс, пояснила эксперт, вы включаете внутреннего разведчика и начинаете спокойно интересоваться, кто звонит, зачем, откуда узнали ваш номер и прочее. "Каждый, понятно, может в этом случае включать своего героя. У меня это Агата Кристи, у кого-то - Шерлок Холмс", - заметила Колбасина. Можно также, добавила она, использовать метод заезженной пластинки, который не даст финансовым мошенникам вас легко обмануть. "Вы должны заранее придумать некий ответ на все вопросы аферистов. Например, что не можете отвечать на их вопросы, потому что это запрещает делать ваша вера или муж, жена, допустим", - заметила она. По ее словам, иногда даже помогает стакан воды или простой подсчет, например, предметов красного цвета вокруг. Здесь главное успокоиться, не впасть в панику, чего добиваются мошенники, заключила эксперт.

https://ria.ru/20240507/gosuslugi-1944270313.html

https://ria.ru/20240502/moshenniki-1943517225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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высшая школа экономики (вшэ), общество, технологии, мошенничество